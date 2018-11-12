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Tolgay Arslan kadro dışı bırakıldı! Dürüm iddiası
Beşiktaş

Tolgay Arslan kadro dışı bırakıldı! Dürüm iddiası

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın neden kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Alacaklarının ödenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran Tolgay'ın, Başakşehir maçının devre arasında dürüm yediği için uyarıldığı ve yönetim kurulu kararı ile kadro dışı kaldığı ifade ediliyor.

12 Kasım 2018 19:23

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş’ın Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup olduğu maçın kadrosuna alınmayan Tolgay Arslan’ın, yönetim kurulu kararı ile kadro dışı kaldığı ortaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı yönetimin geçmiş aylara ait alacaklarını yatırmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurdu. Bu gelişme üzerin yönetim kurulu, Tolgay’ın Demir Grup Sivasspor maçı kadrosuna alınmaması kararını verdi. Teknik heyetin kararı uygulaması sonucunda 28 yaşındaki oyuncu karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Maç kadrosunda olmayan Tolgay, karşılaşma için Vodafone Park’a da gelmedi.

Tolgay için ayrıca Başakşehir maçının devre arasında dürüm yediği için Futbol İdari Direktörü Ali Naibi tarafından uyarıldığı ifade ediliyor.

Tolgay Arslan bu sezon 12’si ilk 11 olmak üzere 16 maçta forma giydi, 1 gol attı.

Son güncelleme 19:23 | 12 Kasım 2018
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