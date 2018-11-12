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Süleyman Caner’den istifa açıklaması
Spor Toto 2. Lig

Süleyman Caner’den istifa açıklaması

Spor Toto 2. Lig’de Kahramanmaraş’a 3-0 mağlup olan Zonguldak Kömürspor’un Başkanı Av. Süleyman Caner, maç sonucu istifa edeceğine yönelik sözlerinin duygusallıkla söylediğini ve görevinin başında olduğunu açıkladı.

12 Kasım 2018 13:28

Spor Toto 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor, hafta sonu Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda oynanan Kahramanmaraş maçında rakibine 3-0 mağlup oldu. Maç sonrası istifa edeceğine yönelik söylemlerin duygusallıkla yapıldığını ifade eden Caner, “Maç sonrasında yapmış olduğum istifa açıklamasının ardından bürokratların, yönetimdeki arkadaşların, taraftarların ortak görüşü görevde kalmamdan yana. Dünkü söylem duygusallıkla yapılmış bir açıklamaydı. Ben bu geminin kaptanıyım. Gemiyi bırakıp gitmem, toparlanacağız” ifadelerine yer verdi.

Son güncelleme 13:28 | 12 Kasım 2018
Süleyman Caner zonguldak kömürspor
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