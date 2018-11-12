Trabzonspor’da Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak kadro dışı bırakıldı!

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerde gerçekleştirilien Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak’ın süresiz kadro dışı bırakılması yönünde karar alındığı kaydedildi.

Ayrıca Onur Kıvrak’tan takım kaptanlığı alınırken, Evkur Yeni Malatyaspor’a karşı alınan 5-0’lık mağlubiyetin faturası olarak tüm A takım kadrosuna da 100’er bin TL para cezası verilmesine karar verildi. Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın ardından Onur Kıvrak’ın da kaptanlığının elinden alınmasıyla birinci kaptan Arjantinli Jose Ernesto Sosa oldu.

Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüzün Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında Recep Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ve A Takım Profesyonel kadrosuna yönelik aşağıdaki kararların alındığını açıkladı.

Kafkas oybirliğiyle alınan kararları şu şekilde sıraladı:

“- Recep Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz’ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına,

– Recep Onur Kıvrak’tan takım kaptanlığının alınmasına,

– Yeni Malatyaspor maçındaki ağır yenilgi nedeniyle Profesyonel A Takım kadrosuna 100’er bin TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.”

NELER OLMUŞTU?

Trabzonspor’un ligin 11.haftasında Medical Park Stadı’nda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta oyundan alınırken ıslıklanan Burak Yılmaz sinirlenerek tribünlere tepki göstermişti. Yedek Kulübesine ve Teknik Direktör Ünal Karaman’a da tavır gösteren yıldız isim direkt olarak soyunma odasına gitmişti. Bordo mavili kulüp Burak’a öncelikli olarak 500 bin Lira para cezası verildiğini açıklamıştı.

Bir hafta sonra Yeni Malatyaspor’a 5-0 mağlup olan Trabzonspor’da bu kez de fatura takım kaptanı Onur Kıvrak’a kesilmişti. Yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen ve maç sonrası taraftarlarla tartışan Onur Kıvrak yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılarak kaptanlığı alındı.