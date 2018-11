Burak Yılmaz kadro dışı bırakılıyor

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven, ‘Spor Manşet’ programında Trabzonspor ve Burak Yılmaz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Canlı yayına telefon ile bağlanan Yurduseven, “Malatya maçı sonrası Ünal Karaman istifa etti ama yönetim kabul etmedi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman’ın raporu doğrultusunda Burak Yılmaz’ın menajerini acil olarak kulübe çağırdı. Ahmet Ağaoğlu’nun Burak Yılmaz’ın menajerine alacaklarına karşılık sözleşme feshini önereceği konuşuluyor” açıklamasını yaptı.

Trabzonspor yönetimi Bursaspor maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Burak Yılmaz’a 500 bin TL para cezası vermişti. Golcü futbolcu Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almamıştı.

HAYRETTİN HACISALİHOĞLU’NDAN İDDİALARA YANIT

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada bordo-mavili kulübün menfaatleri konusunda ne gerekiyorsa bunların tereddütsüz yapılacağını söyledi. Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, şu an için yönetim kurulunun almış olduğu herhangi bir kararın bulunmadığını, bunun olması halinde kamuoyuna açıklanacağını belirtti. Trabzonspor’un bulunduğu durumun şimdilik değerlendirildiğini ve yönetim kurulu toplantısında da görüşüleceğini aktaran Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

“Yönetimde bunu konuşacağız. Milli maç nedeniyle makul bir süre de var. O sürede düşünülür, toplantıda herkes düşüncesini söyler. Bir karar verilir, ona göre uygulanır. Kulüp için ne gerekiyorsa o yapılır. Şu anda hiçbir şey yok. Zaten şu anda oyuncular da daha önceden belirlenmiş program dahilinde izinde.”

Hayrettin Hacısalihoğlu, şimdiye kadar bir karar verildiğinde hiç gizlenmediğini, spor kamuoyuna, Trabzonspor camiasına bunların açıklandığını belirterek, “Trabzonspor’un menfaati konusunda ne gerekiyorsa tereddütsüz, bunlar yapılacaktır. Her şart, her durum ve her detayı taraftar bilmeyebilir ama inansınlar ki kulüp için ne yapılması gerekiyorsa yapılacak” ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Ünal Karaman’ın istifa edebileceğini yönetim kuruluna ilettiği şeklindeki haberlere ilişkin ise Hacısalihoğlu, “İstifa da yok, yönetimin gündeminde şu anda hoca değişikliği de yok. Futbolda bir hafta, bir ay, bir gün sonra ne olur bilinmez ama şu anda öyle bir gündem yok” şeklinde konuştu.