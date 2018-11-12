Spor Toto Süper Lig’i ekiplerinden Atiker Konyaspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı.

Yeşil-beyazlı ekipte yönetim ile teknik direktör Rıza Çalımbay arasında yaşanan görüşme sonucunda ayrılık kararı çıktı. Konyaspor’da ilk düşünülen ismin Aykut Kocaman’ın görevi kabul etmemesi durumunda Kemal Özdeş’in göreve getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yeşil beyazlılar, son maçında MKE Ankaragücü’nü evinde 2-0 mağlup etmiş ve 17 puanla 9. sıraya yükselmişti. Atiker Konyaspor, bir sonraki maçını milli aradan sonra 23 Kasım Cuma günü Galatasaray’a karşı oynayacak.

İşte Konyaspor’dan yapılan açıklama…

Yönetim Kurulumuz teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yapmış olduğu toplantı sonrasında görülen lüzum üzerine kendisi ile devam etmeme kararı almıştır. Sayın hocamız Süper Lig'in en önemli, tecrübeli teknik adamlarından biridir ve kulübümüze önemli katkıları olmuştur. Bu bağlamda Sayın Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulumuz konuyla ilgili bu akşam durum değerlendirmesi yapmak üzere toplanacak ve en kısa sürede takımın başına geçebilecek isimlerle ilgili yol haritasını belirleyecektir. Kamuoyuna duyurulur… ATİKER KONYASPOR KULÜBÜ

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