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Şenol Güneş, F.Bahçe derbisindeki olaylarla ilgili ifade verdi
Beşiktaş

Şenol Güneş, F.Bahçe derbisindeki olaylarla ilgili ifade verdi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "müşteki" sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

12 Kasım 2018 17:41

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Ülker Stadı’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan’da oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in savcılığa gelerek “müşteki” sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

Güneş’in ifadesinde, Türk futbolu adına yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu, şahsi olarak kimseden şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi.

Son güncelleme 17:41 | 12 Kasım 2018
beşiktaş Fenerbahçe şenol güneş
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