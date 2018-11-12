Sadece gençler

Beşiktaş, Genk karşısındaki mükemmel futbolunu kendi sahasında Sivasspor'a karşı oynayamadı. Mağlubiyeti getiren nedenler Beşiktaş'ın çok yorgun oluşu ve Oğuzhan'ın yapmış olduğu çok büyük bireysel hatalardı.

Siyah-beyazlılar takım halinde ne taktik ne de oyun disiplinini sahaya yansıtabildi. Müsabakaya yeterince motive olamadıkları, birçok pozisyondaki konsantrasyon kaybında net şekilde gözüktü. Takımda iyi sayabileceğimiz çok oyuncu olmadığını görüyoruz. Babel'le Quaresma kanatlarda iyi çalıştı, o kadar. Oğuzhan-Atiba ile dörtlü defans hattı kötü olmakla beraber çok yorgun ve verimsizdi. Adem Ljajic ne gol atıyor ne pozisyon hazırlıyor. Talisca'nın yarısı bile olamaz. Çok yanlış bir transfer. Beşiktaş adına tek kazanç, Güven ile Dorukhan'ın takımda yer almaları gerektiği mesajını vermeleri ve ortaya çok iyi performans koymalarıydı. Bu mağlubiyet Beşiktaş'ı şampiyonluktan çok uzaklaştırmakta. Eğer devre arasında ciddi transfer yapılmazsa Beşiktaş'ın bu takımla başarılı olamayacağı kesin.

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