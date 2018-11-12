Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu kimdir? Yağmur Sarıoğlu ne iş yapıyor?

Türk futboluna Galatasaray formasıyla uzun yıllar hizmet eden Sabri Sarıoğlu, eşi sayesinde de zaman zaman magazin basınında kendisine yer buluyor. İşte Yağmur Sarıoğlu hakkında merak edilenler…

YAĞMUR SARIOĞLU KİMDİR?

Yağmur Sarıoğlu, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Kariyer planlarını pilot olma doğrultusunda çizen Sarıoğlu, hedefine ulaşmak için her türlü zorluğu göze aldı. Birkaç sene pilotluk eğitimi alan Yağmur Sarıoğlu hedeflerine ulaştı, özel bir havayolu şirketinde yardımcı pilot olarak göreve başladı.

EXTREME SPORLARI İLE İLGİLENİYOR

Yağmur Sarıoğlu, uçmak, paraşütle atlamak, tırmanmak gibi extreme spor olarak adlandırılan tehlikeli etkinliklere katılıyor. Geçtiğimiz aylarda 1 km uzunluğundaki ve 170 metre yüksekliğindeki parkurda zipline yapan Yağmur Sarıoğlu, heyecan dolu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bununla da yetinmeyen Yağmur Sarıoğlu yerden 50 metre yüksekte hizmet veren bir masada yemeğe oturdu ve buradan fotoğraf paylaştı.

YAĞMUR SARIOĞLU İNSTAGRAM KULLANMIYOR

Bir dönem yaptığı paylaşımlarla sosyal medyaya damgasını vuran isimler arasında yer alan Yağmur Sarıoğlu’nun şu anda İnstagram hesabı bulunmuyor.