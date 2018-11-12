Hakan Çalhanoğlu’nu Mandzukic ve Ronaldo üzdü… Juventus Milan’ı deplasmanda devirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) Juventus, Milan’ı 2-0 yendi. Serie A’da 12. haftanın kapanış maçında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun forma giydiği Milan, son 7 yılın şampiyonuJuventus’u ağırladı. Ligin tek namağlup takımı Juventus, Mandzukic’in 8 ve Ronaldo’nun 81. dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı. 41. dakikada penaltı atışından faydalanamayan Milan’ın santraforu Higuain, 83. dakikada da kırmızı kart gördü. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 74 dakika sahada kaldı.
Lider Juventus, puanını 34’e yükseltirken, 5. sıradaki Milan 21 puanda kaldı.