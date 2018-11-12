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Hakan Çalhanoğlu’nu Mandzukic ve Ronaldo üzdü… Juventus Milan’ı deplasmanda devirdi
Dünyadan Futbol

Hakan Çalhanoğlu’nu Mandzukic ve Ronaldo üzdü… Juventus Milan’ı deplasmanda devirdi

İtalya liginin zirvesindeki Juventus, konuk olduğu Milan'ı 2-0 mağlup etti. Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 74 dakika görev aldı.

12 Kasım 2018 07:24

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) Juventus, Milan’ı 2-0 yendi. Serie A’da 12. haftanın kapanış maçında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun forma giydiği Milan, son 7 yılın şampiyonuJuventus’u ağırladı. Ligin tek namağlup takımı Juventus, Mandzukic’in 8 ve Ronaldo’nun 81. dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı. 41. dakikada penaltı atışından faydalanamayan Milan’ın santraforu Higuain, 83. dakikada da kırmızı kart gördü. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 74 dakika sahada kaldı.

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Lider Juventus, puanını 34’e yükseltirken, 5. sıradaki Milan 21 puanda kaldı.

Son güncelleme 07:24 | 12 Kasım 2018
Hakan Çalhanoğlu juventus milan
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