Gurbetçi karateci Almanya şampiyonu oldu

Habib ATAM / Avrupa'da yaşadıkları ülkelerde başarılarında sıkça söz ettiren Türk sporculara bir yenisi daha eklendi. Berlin'de yaşayan bir ailenin 12 yaşındaki oğlu Yasin Korhan, Almanya Milli Takım seçmeleri için düzenlenen turnuvada birinci olmayı başardı. Berlin Şampiyonu olarak geçtiğimiz cumartesi günü İlsenburg'daki turnuvaya katılan Korhan, rakiplerini tek tek yenmeyi başardı. Korhan ilk rakibini 9-0 yendikten sonra, ikinci maçını da 6-1 kazanmayı başardı. Daha sonraki Alman rakibini 5-1 yenen Türk sporcu, yarı finalde ise 4-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Almanya'nın farklı kentlerindeki seçmeleri kazanarak turnuvaya gelen rakiplerini tek tek yenen Korhan, final maçında da 9-0'lık net bir galibiyetle altın madalya kazandı.

Maç sonrasında başarılarını devam ettirmek için daha sıkı çalışacağını söyleyen Türk sporcuyu final maçında bütün salonun alkışlaması dikkat çekti.