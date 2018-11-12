Galatasaraylı Maicon’un eşi Ursula Roque kimdir? Ursula Roque paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor

Türkiye ligine transfer olan yabancı futbolcuların eşlerine “yenge” sıfatı yüklenmesi son yıllarda sıkça karşılaştığımız hareketlerden biri oldu. Galatasaray’ın “yenge”lerinden biri de Ursula Roque oldu. Maicon’un Galatasaray’a transfer olmasının ardından geçen sezon oynanan Alanyaspor maçında yaptığı ‘kafa kesme' hareketiyle dikkatleri üzerine çeken Ursula Roque eşinin maçlarını büyük bir heyecanla izliyor. Birçok kez verdiği tepkilerle adından söz ettiren Maicon’un eşi, futbol dışındaki yaşantısı ile ilgi çekiyor.

URSULA ROQUE KİMDİR?

30 yaşındaki Maicon’un karısı Ursula Roque, Maicon’un Galatasaray’a gelmesinde en etkili rolü oynadığı konuşuluyordu.

Eşi Maicon’un maçlarını büyük bir heyecanla izleyen Ursula, hatta zaman zaman kendine de hakim olamıyor. Porto’da oynarken sakatlanan kocasına iyi bakılmadığı için Porto sağlık ekibini, “iş bilmeyenler sürüsü” diye eleştirmişti. Maicon’un eşi Ursula Roque sık sık muay thai antrenmanı yapıyor. Başarlı sporcu yaşamı ile biliniyor.

“KAFA KESME” HAREKETİ İLE GÜNDEME GELDİ

Geçen sezon Galatasaray’ın Alanyaspor’la oynadığı maçta dikkatleri üzerine çeken yenge rakip oyuncunun eşine yaptığı sert faul sonrası tepkisini kafa kesme hareketi yaparak göstermişti.

Ursula’nın yaptığı hareketin sırrı daha sonra ortaya çıktı, uzun zamandır ‘muay thai’ isimli dövüş sporuyla ilgilendiği, hareketin de bu sporculara özgü olduğu öğrenildi.

URSULA ROQUE İNSTAGRAM

İNSTAGRAM KULLANIYOR

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ursula Roque, eşi ve çocuklarıyla yaptığı paylaşımların dışında gündelik hayatından kareleri de takipçileri ile paylaşıyor.

URSULA ROQUE EVİNİ TERK ETTİ

G.Saray taraftarının da çok sevdiği Maicon’un eşi Ursula Roque, 2 ay önce İstanbul'u terketti. Eşi ile çocuklarından ayrı kalmak Brezilyalı yıldızı olumsuz etkilerken, Terim ve arkadaşları, toparlanmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

Geçen sezon Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi olan Maicon, bu sezon eski günlerini aratırken, bunun nedeni olarak değişik iddialar ortaya atıldı. Maicon'un Al Hilal Kulübü'ne gitmesine transferin son günü Galatasaray'ın “Evet” demesi ve Fatih hoca ile diyaloğunun iyi olmadığı da bu iddialar arasında yer aldı. Ancak gerçeklerin çok farklı olduğu ortaya çıktı.

Maicon ile eşi Ursula Roque'nin 2 aydır ayrı yaşadığı öğrenildi. Tam bir aile babası imajı veren ve sürekli eşi, çocukları ile vakit geçiren Maicon, özel hayatındaki bu sorun nedeniyle psikolojik olarak zor günler geçiriyor. Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu'nun müdavimi olan Ursula Roque da eşinden ayrı olduğu için bu sezon uzun süredir Galatasaray maçlarına gelmiyor. Geçen yıl Alanyaspor maçında eşine sert faul yapan Tzevallas'a yaptığı kafa kesme hareketi ve Galatasaray bayrağı sallaması ile taraftarın da sevgilisi haline gelen Ursula Roque, İstanbul'dan ayrıldı. 1 oğlu, 1 de kızı olan Maicon bu durumdan olumsuz etkilenirken, performansındaki düşüşün asıl nedeninin bu olduğu belirtiliyor.