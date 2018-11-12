Fenerbahçe’den tarihi hareket! Dünyada ilk…

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor müsabakasına sarı-lacivertli ekip dünyada kadın-erkek eşitliğini anlatan ‘HeForShe’ ile sahaya çıktı. HeForShe kampanyasına destek için Fenerbahçe’de forma numaraları ve isimler magenta rengine boyandı. Sarı-lacivertli futbolcular ayrıca seremoniye ‘Birlikte Eşitiz’ yazılı pankartla sahaya çıktı.

Semih Özsoy`dan `Kabadayı` açıklaması! Fenerbahçe başkanvekili Semih Özsoy, Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe Spor Kulübü, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin Eylül 2014'te başlattığı ve Koç Topluluğu'nun Türkiye'deki ana destekçisi olduğu HeForShe hareketi ile küresel bir iş birliğini hayata geçirdi. Fenerbahçe, kol reklamında ücretsiz bir şekilde ‘HeForShe’ kampanyasına yer verdi. Fenerbahçe, dünyada bunu yapan ilk kulüp oldu.

Dünya çapında 25 milyonu aşkın taraftarı ile büyük bir sivil toplum gücüne sahip Fenerbahçe Spor Kulübü, bu iş birliği ve yapılan anlaşma kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kitleleri harekete geçirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, kapsayıcı spor kulübü olarak sahipleneceği eşitlik mesajları ve geçireceği dönüşümle bu alanda ulusal ve küresel spor kulüplerine öncü oldu. Kulübün futbol takımı da 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu boyunca, Tüpraş desteğiyle HeForShe logosunu sağ kolunda taşıyacak.