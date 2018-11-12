Fenerbahçe’de kabus sona erdi

Fenerbahçe son dönemlerde izlediğim en istekli ve arzulu futbolunu oynadı. Sarı-lacivertliler, Türk futbol tarihinin en önemli renklerinden biridir. Bundan dolayı Fenerbahçe'nin başarısı ülke futbolumuzun geleceği açısından önem arz ediyor. Ali Koç başkan ve yönetimine taraftarlar inanmalı ve arkasında olmalılar. Bu geçiş sürecinde bunu yaparlarsa gelecekte çok önemli başarılara imza atacakları aşikâr.

Maça gelince… Takımın kalecisinden forvetine kadar her bölgesinde mücadele eden oyuncular çok iyi performans sergiliyorlar. Moralleri ve fizik kondisyonları yerine gelmiş. Valbuena, Frey ve kaleci Harun maçta öne çıkan oyunculardı. Valbuena önce Anderlecht sonra Alanya; üzerine koyarak devam ediyor. Fransız yıldız, oynama isteği, hırsı, topu ayağına aldığında ortaya koyduğu performansı ile adeta yeniden doğmuş gibiydi. Özellikle ilk goldeki çabası ve gayreti oynamadığı dönemlerin acısını çıkarır gibiydi. Valbuena ile beraber Frey ve Ayew de hücumda ve savunmada etkindiler.

Fenerbahçe, üzerindeki ölü toprağını bu galibiyetle atmıştır. Başarısı ve yukarı doğru tırmanması lige ayrı bir heyecan katacaktır. Galibiyet, kâbus dolu günleri geride bıraktıracak gibi görünüyor.

Hakem Alper Ulusoy son günlerde izlediğim en iyi performansını ortaya koydu. Maçı çok iyi kontrol etti, kartlarını yerinde kullandı. Sakindi ve oyuncularla diyaloğu çok iyiydi. Oyunun hızını kesmeden maça tempo kazandırdı.

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