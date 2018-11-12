Erwin Koeman kimdir? Erwin Koeman Fenerbahçe’den önce hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe'de teknik direktör Philip Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük görevini geçici olarak devralan fakat gösterdiği performansla hem yönetim de hem taraftarın takdirini kazanan Erwin Koeman, takımın başında çıktığı Anderlecht ve Alanyaspor maçlarında sahada galibiyetle ayrılırken, 2-0 geriye düştüğü Galatasaray maçında durumu 2-2’ye getirerek zorlu deplasmandan puanla ayrılmasını bildi. Peki, Erwin Koeman kimdir? Erwin Koeman hangi takımları çalıştırdı?

ERWİN KOEMAN KİMDİR? KOEMAN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Erwin Koeman, 20 Eylül 1961 tarihinde Hollanda'nın Zaandam kentinde dünyaya geldi. Antrenörlük geçmişinden önce futbolculuk kariyerini Hollanda takımlarında sürdüren Koeman, Groningen, PSV, Mechelen takımlarında forma giydi.

Antranörlük kariyerine PSV'nin alt yapısında başlayan Koeman, aynı takımda asistanlık seviyesine yükseldi. 2004 yılında RKC Waalwijk'te teknik direktör olarak göreve gelen Koeman, 2005-2007 sezonunda Feyenoord, 2008-2010 sezonunda Macaristan, 2011'de Utrecht, 2012'de Eindhoven, 2012-2014 tarihlerinde yeniden RKC Waalwijk ve 2014'te Southampton'da görev aldı.

KOEMAN’I SEVDİREN DÖRT ÖZELLİK

Phillip Cocu sonrası göreve ‘emanetçi’ olarak gelen Erwin Koeman, Galatasaray derbisi ve Anderlecht sınavıyla birlikte vitrine çıktı.

Fenerbahçe yönetimi, futbolcular ve taraftarlar genel olarak Hollandalı çalıştırıcıdan memnun kaldı.

Başkan Ali Koç’un da daha önce “Milli maç arasına kadar takımı taşısın. Kendini kanıtlarsa tekrar değerlendiririz” dediği teknik adamla en azından devre arasına kadar yola devam edeceği öğrenildi. Fenerbahçe’de Koeman’ı öne çıkartan 4 madde ise şöyle:

1- Cocu'nun sakin tavrına karşı Koeman enerjik ve heyecanlıydı. Kenardan futbolcularına güven aşılayan bir tavrı, yönetimin beğenisini kazandı. Futbolcular da olumlu etkilendi.

2- Koeman, Galatasaray derbisindeki hamleleriyle geriye düşen takımını oyuna ortak etti. Anderlecht maçında çok ofansif bir kadro ile çıktı. Küsen Valbuena’yı geri kazanmayı bildi.

3- Olaylı derbi sonrası yaptığı açıklamalar Fenerbahçe kulislerinde “Takımın haklarını korudu” şeklinde yorumlandı. Belhanda ve Soldado konusundaki vurgusu taraftarın hoşuna gitti.

4- Hollanda'daki en yakın komşusu bir Türk. Türk kültürünü yakından biliyor. İstanbul’daki süresinde de iyi gözlem yaptı ve duygusal açıdan futbolculara doğru şekilde yaklaştı.