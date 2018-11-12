Bursaspor’un gölcü isimleri suskun

Spor Toto Süper Lig´in 12´nci haftasında Bursaspor, sahasında Kasımpaşa´ya 2-1 mağlup oldu. Maçtaki tek golünü savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy ile bulan yeşil beyazlılarda bu sezon forvet oyuncuları gol yollarında etkili olamıyor. Ligde 10 gol atan Timsah´ta bu gollerin yalnızca ikisi santrfor Diafra Sakho´dan gelirken, diğer 9 golün büyük kısmını ise savunma bazlı oyuncular kaydetti. Orta alan oyuncusu Aytaç Kara 3 golle takımının en golcü oyuncusu olurken; Ertuğrul Ersoy, Allano Lima, Umut Meraş, Iasmin Latovlevici ve takımdan ayrılan William Ekong birer kez gol sevinci yaşadı.

Sakhı 6 maçtır atamıyor

3 forvet arasında rakip fileleri havalandıran tek isim olan Diafra Sakho, Bursaspor formasıyla çıktığı ilk iki maçta üst üste gol sevinci yaşamıştı. Ancak sonraki 4 maçta tam süre almasına karşın gol kaydedemeyen Senegalli forvet, 6 maçtır sessizliğini koruyor. Aytemiz Alanyaspor maçında da sakatlığı nedeniyle görev alamayan Sakho, Kasımpaşa mücadelesinde de sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sakho´nun ilk yarıyı kapatabileceği iddiaları ortaya atılırken, durumunun bugün netleşmesi bekleniyor.

Stancu yine hayal kırıklığı

Bursaspor´un geçtiğimiz yıl Ocak ayında kadrosuna kattığı Bogdan Stancu da bir türlü beklentileri karşılayamıyor. Son iki maç ile birlikte bu sezon sakatlığı nedeniyle 4 maçı kaçıran Rumen forvet, buna karşın forma giydiği 7´si lig olmak üzere 8 maçta hiçbir gole katkı veremedi. Geçtiğimiz sezonu da 32 maçta 8 gol ile tamamlayan Stancu, eleştirileri de üzerine çekti.

Bursaspor´un kadrosuna kiralık olarak kattığı Umut Nayir ise süre almakta zorlandı. Ligde 5 maçta sadece 71 dakika forma giyebilen deneyimli oyuncu, tek golünü kupadaki 1461 Trabzon maçında kaydetti. Umut´un da Kasımpaşa maçındaki performansı ise beğenilmedi.