Bursaspor’un forveti Sakho, 6 hafta oynayamayacak

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dünkü Kasımpaşa maçında sakatlanıp oyundan çıkan Sakho’nun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Acıbadem Bursa Hastanesi’nde çekilen MR ve yapılan kontroller sonucunda Sakho’nun durumunun netlik kazandığı belirtilen açıklamada, “Diafra Sakho’nun sağ ayak eklem bağlarında yırtık ve kanama tespit edildi. Bu nedenle Sakho’nun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İki hafta sonra yapılacak ek tetkikler neticesinde Sakho’nun durumu daha da netlik kazanacak.” ifadeleri kullanıldı.