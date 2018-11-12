SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Meteoroloji'den tüm yurda uyarı!
Bursaspor’un forveti Sakho, 6 hafta oynayamayacak
Bursaspor

Bursaspor’un forveti Sakho, 6 hafta oynayamayacak

Sağ ayak eklem bağlarında yırtık ve kanama tespit edilen Diafra Sakho, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak

12 Kasım 2018 11:18

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dünkü Kasımpaşa maçında sakatlanıp oyundan çıkan Sakho’nun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Acıbadem Bursa Hastanesi’nde çekilen MR ve yapılan kontroller sonucunda Sakho’nun durumunun netlik kazandığı belirtilen açıklamada, “Diafra Sakho’nun sağ ayak eklem bağlarında yırtık ve kanama tespit edildi. Bu nedenle Sakho’nun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İki hafta sonra yapılacak ek tetkikler neticesinde Sakho’nun durumu daha da netlik kazanacak.” ifadeleri kullanıldı.

Son güncelleme 11:18 | 12 Kasım 2018
bursaspor Diafra Sakho
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç