Böylesi görülmedi! Maç 9 dakika 18 saniye sürdü

Isparta 1. Amatör Lig müsabakaları kapsamında dün saat 12.00'de Emrespor ile Tuğraspor karşı karşıya geldi. Isparta Milli Egemenlik Stadı'nda oynanan karşılaşmada Tuğraspor, üniversite öğrencisi olan oyuncularının vize saatleriyle maç saati çakışınca Emrespor karşısında sahaya 9 futbolcu ile çıktı. Maçın ilk dakikalarından itibaren baskın oynayan Emrespor'da Onur ve Emre attıkları 2 golle skoru 2-0'a taşıdı.

9 kişi sahaya çıkan takımda 3 oyuncu sakatlandı

Maç devam ederken önce 2 futbolcunun sakatlandığı Tuğraspor'da mücadele eden oyuncu sayısı 7'ye düştü. Karşılaşmanın 9. dakikasında Tuğraspor’dan 3 futbolcu da sakatlanınca takım sahada 6 kişi kaldı.

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Tuğraspor 6 kişi kalınca hükmen kaybetti

Maçın hakemi Umut Kılıç bu dakikadan sonra karşılaşmayı durdurarak, Tuğraspor Başkanı İlhan Karakuyu'ya başka yedek oyuncularının olup olmadığını sordu. Karakuyu'dan başka oyuncularının bulunmadığı yanıtını alan Kılıç, daha sonra bitiş düdüğünü çalarak karşılaşmada Emrespor'un 3-0 hükmen galip olduğunu ilan etti.

Oyuncu sayısı 6'ya düşen takım 3-0 hükmen kaybediyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Müsabaka Talimatı’nın ‘Hükmen yenik sayılmalar’ başlıklı kuralının 22. maddesi uyarınca, “Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 kişiye inmesi durumunda müsabakaya devam edilemez” ifadesine göre Tuğraspor'un rakibi Emrespor maçı 3-0 hükmen kazandı.

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Karakuyu: Takımda birçok futbolcumuzun vize sınavları vardı

Tuğraspor Başkanı İlhan Karakuyu, maç sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamalarda, “Takımda birçok futbolcumuzun vize sınavları vardı. Maça gelemediler. Geriye kalan futbolcularımızın arasında da 2 sakatımız vardı. Mecburen onları da oynatarak 9 kişi sahaya çıktık. Sakat futbolcularımız 8. dakikaya kadar oynadı. Maç sırasında 1 futbolcumuz daha sakatlandı. Sakat futbolcularımız daha fazla oynamayınca sayımız 6’ya düştü. Daha önceden maçın saatinin 12.00’de olmasını istemememize rağmen 1. Amatör’de sadece bizim maçımız 12.00’deydi. Defalarca saat 12.00’de olmamasını istedim. Hafta içinden beri belirtiyorum. Maçı tamamlayamadık, çünkü sakatlarımız vardı” ifadelerini kullandı.

Gezer: Amatör kulüplere destek çıkılmalı

Emrespor Başkanı Ozan Gezer ise rakip takımın oyuncularının maça eksik çıktığını ve maç sırasında da 3 futbolcunun sakatlanarak oynayamadığını belirterek, hakem tarafından kurallara göre maçın bitirildiğini söyledi. Gezer, bu tür olayların yaşandığını ve amatör kulüplere destek çıkılması gerektiğini ifade etti.