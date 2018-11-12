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Bosna Hersek’te Bosnic dönemi
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Bosna Hersek’te Bosnic dönemi

Bosna Hersek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğü görevine Vedran Bosnic getirildi. Bosna Hersek Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Vedran Bosnic'in A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğü görevine getirilmesi kararı aldı." denildi.

12 Kasım 2018 18:24

Açıklamada, 30 Kasım’da Bulgaristan ile deplasmanda oynanacak 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında, Bosnic’in takımın başındaki ilk maçına çıkacağı belirtildi. Bosnic ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bosna Hersek benim can damarım. Büyük onur, gurur ve sorumluluk.” ifadelerini kullandı. Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da doğan 42 yaşındaki Bosnic, İsviçre takımlarından Lions de Geneve’yi de çalıştırıyor. Daha önce İsveç takımlarından Sodertalje Kings ile 4 kez lig şampiyonluğu kazanan Bosnic, bir dönem İsveç Milli Takımı’nda görev yapmıştı.  Bosna Hersek A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı son olarak tecrübeli Sırp başantrenör Dusko Vujosevic çalıştırıyordu.

Son güncelleme 18:24 | 12 Kasım 2018
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