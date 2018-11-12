Bomba iddia! Ribery’den TV yorumcusuna saldırı…

Galatasaray’ın eski yıldızı Franck Ribery, dün takımı Bayern Münih’in Borussia Dortmund’a deplasmanda 3-2 yenildiği maç sonrası çılgına döndü. Alman basını, Fransız futbolcunun takım otobüsünün önünde beIN SPORTS yorumcusunu dövdüğünü iddia etti.

Bild’in haberine göre yaşanan skandalın çıkış noktası, maçı beIN SPORTS Fransa adına yorumlayan eski futbolcu Patrick Guillou’nun Bayern’in yediği iki golden Ribery’i sorumlu tutan yorumları oldu.

Ribery’nin eşi Wahiba Ribéry de bu yorumların ardından Instagram hesabından bir hikaye yayımlayarak “Bay Sabattier (maçın spikeri) lütfen iş arkadaşınızı değiştirin. Kendisi sıkıcı ve faydasız.” ifadelerini kullandı ve Guillou’yu eleştirdi.

İddialara göre Ribery’e Guillou’nun kendisi hakkındaki yorumlarını aktaran da eşi Wahiba oldu. Takım otobüsünün önünde kendisini eleştiren Guillou ile önce ağız dalaşına giren Ribery’nin işi fiziki müdahaleye kadar götürdüğü öne sürüldü.

Bayern Münih’in sportif direktörlüğünü yürüten Hasan Salihamidzic de konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ribery ile Guillou arasında bir tartışma yaşandığını doğrularken şu ifadeleri kullandı:

“Ribery, bize vatandaşı ve yıllardan bu yana tanıdığı Patrick Guillou ile bir tartışma yaşadığını söyledi. Sayın Guillou’dan bu sorunu çözmek için buluşma sözü aldık.”

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