Banvit, McKenzie Moore’u transfer etti

Tahincoğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi´nde yoğun mesai harcayan Banvit, sezon başında Rus ekiplerinden Avtodor Saratov´da forma giyen Amerikalı oyun kurucu McKenzie Moore ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Yunanistan´ın GS Lavrio takımına transfer olan Moore, burada 25 lig maçına çıkarak 17.1 sayı, 5.9 ribaund ve 4.9 asist ortalamalarıyla oynadı. 17.1 sayı ortalaması ile Yunanistan Basketbol Ligi´nin en çok sayı atan ikinci oyuncusu olan Moore, 2.1 top çalma istatistiği ile de birinci sırada yer aldı.

Sezon başında Rus ekiplerinden Avtodor Saratov´a transfer olan Moore, burada çıktığı 4 maçta 15 sayı, 4.5 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarını elde etti. Amerikalı oyun kurucu 2018-2019 sezonunda turuncu yeşilli formanın başarısı için mücadele edecek.