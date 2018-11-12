Avrupa’nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa’nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa’daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere’de Manchester City, İspanya’da Barcelona, İtalya’da Juventus, Almanya’da Borussia Dortmund, Fransa’da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Son şampiyon Manchester City, 12. haftada oynanan derbide konuk ettiği Manchester United’ı 3-1 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı.

Zirve takipçilerinden Liverpool, evinde Fulham’ı 2-0, Tottenham da deplasmanda Crystal Palace’ı 1-0 yenerek takibini sürdürdü.

Chelsea, sahasında Everton ile 0-0, Arsenal da evinde Wolverhampton ile 1-1 beraberliğe razı oldu.

Premier Lig’de 12. maçların ardından 32 puan toplayan Manchester City, Liverpool’un 2, Chelsea’nin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu üç takımı, 27 puanla Tottenham, 24 puanla da Arsenal izledi.

La Liga

Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin sakatlığının ardından tekrar sahaya çıktığı maçta Barcelona, evinde Real Betis’e 4-3 mağlup olmasına rağmen liderliğini korudu.

Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Akhisarspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sevilla, evinde Espanyol’u 2-1 mağlup etti.

Atletico Madrid’in evinde Athletic Bilbao’yu 3-2 yendiği haftada, Alaves de sahasında Huesca’yı 2-1 ile geçti.

Teknik direktör Santiago Solari yönetiminde çıkışa geçen Real Madrid, Okay Yokuşlu ve Emre Mor’un forma giydiği Celta Vigo deplasmanında 4-2 galip gelerek zirveye yaklaştı.

La Liga’nın 12. haftasında 5 maç sonra kaybeden 24 puanlı Barcelona, liderliğini devam ettirdi. Katalan ekibini, Sevilla, Atletico Madrid ve Alaves 23’er, Espanyol 21, Real Madrid 20 puanla takip etti.

Serie A

Son 7 yılın şampiyonu Juventus, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun forma giydiği Milan’ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek 12. haftada 11. galibiyetine imza attı.

Juventus ile aranın açılmasını istemeyen Napoli, Genoa deplasmanında geriye düşmesine rağmen 2-1 galip geldi.

Inter’in Atalanta deplasmanında 4-1 mağlup olduğu haftada, Lazio ise Sassuolo’ya konuk olduğu maçta 1-1 berabere kaldı.

Serie A’nın 12. haftası sonunda 34 puan toplayan Juventus’u, Napoli 28, Inter 25, Lazio 22, Milan 21 puanla izledi.

Bundesliga

Almanya liginin tek namağlup ekibi Borussia Dortmund, haftanın maçında ağırladığı son şampiyon Bayern Münih’i 3-2 yenerek unvanını korudu.

Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Werder Bremen’i 3-1, Leipzig de evinde Bayer Leverkusen’i 3-0 mağlup etti. Werder Bremen’de Nuri Şahin, Borussia Mönchengladbach karşısında takımının tek golünü kaydetti.

Zirveye yaklaşan Eintracht Frankfurt ise Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Schalke 04’ü 3-0’lık skorla geçti.

Bundesliga’nın 11. haftasının ardından 27 puana ulaşan Borussia Dortmund, liderliğini korudu. Dortmund’un ardından Borussia Mönchengladbach 23, Leipzig 22, Eintracht Frankfurt ve Bayern Münih 20’şer puanla sıralandı.

Ligue 1

Lider PSG, deplasmanda Monaco’yu 4-0 yenerek 13’te 13 yaptı.

PSG, Avrupa’nın 5 büyük liginde bir sezona en iyi başlayan kulüp rekorunu da geliştirdi.

Lille, ağırladığı Strasbourg ile 0-0 berabere kaldı. Montpellier’nin Angers deplasmanında 1-0 mağlup olduğu haftada, Olympique Lyon ise Guingamp’a konuk olduğu maçı 4-2 kazandı.

Ligue 1’in 13. haftası sonunda PSG, 39 puanla liderliğini sürdürdü. Lille’in 26 puana sahip olduğu ligde, Montpellier 25, Olympique Lyon 24 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.