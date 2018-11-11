Süper Lig puan durumu (12. Hafta), Süper Lig’de sonuçlar ve fikstür

Spor Toto Süper Lig’de 12. hafta Beşiktaş Demir Grup Sivasspor maçıyla tamamlandı. Vodafone Park’ta oynanan mücadelede kazanan taraf 2-1’lik skorla Sivasspor oldu ve Beşiktaş büyük bir şok yaşadı.
Beşiktaş maçının hemen öncesinde ise Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’u 2-0’lık skorla yenerek milli araya moralli girmeyi başardı.
SÜPER LİG’DE 12. HAFTA SONUÇLARI
9 KASIM CUMA
Yeni Malatyaspor 5-0 Trabzonspor
10 KASIM CUMARTESİ
Erzurumspor 2-1 Göztepe
A. Konyaspor 2-0 Ankaragücü
Ç.Rizespor 1-2 Başakşehir
Kayserispor 0-3 Galatasaray
11 KASIM PAZAR
Bursaspor 1-2 Kasımpaşa
Antalyaspor 1-2 Akhisarspor
Fenerbahçe 2-0 Alanyaspor
Beşiktaş 1-2 Sivasspor
İŞTE 12.HAFTANIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU