SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İYİ Parti'nin 'asgari ücretlilerden vergi alınmasın' teklifi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi
Süper Lig puan durumu (12. Hafta), Süper Lig’de sonuçlar ve fikstür
Futbol

Süper Lig puan durumu (12. Hafta), Süper Lig’de sonuçlar ve fikstür

Spor Toto Süper Lig'de 12.haftanın tüm maçları tamamlandı. İşte Milli maçlar öncesi oluşan puan durumu...

11 Kasım 2018 23:31

Spor Toto Süper Lig’de 12. hafta Beşiktaş Demir Grup Sivasspor maçıyla tamamlandı. Vodafone Park’ta oynanan mücadelede kazanan taraf 2-1’lik skorla Sivasspor oldu ve Beşiktaş büyük bir şok yaşadı.

Beşiktaş maçının hemen öncesinde ise Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’u 2-0’lık skorla yenerek milli araya moralli girmeyi başardı.

SÜPER LİG’DE 12. HAFTA SONUÇLARI

9 KASIM CUMA

Yeni Malatyaspor 5-0 Trabzonspor

10 KASIM CUMARTESİ

Erzurumspor 2-1 Göztepe

A. Konyaspor 2-0 Ankaragücü

Ç.Rizespor 1-2 Başakşehir

Kayserispor 0-3 Galatasaray

11 KASIM PAZAR

Bursaspor 1-2 Kasımpaşa

Antalyaspor 1-2 Akhisarspor

Fenerbahçe 2-0 Alanyaspor

Beşiktaş 1-2 Sivasspor

İŞTE 12.HAFTANIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU 

Son güncelleme 23:31 | 11 Kasım 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç