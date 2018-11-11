Süper Lig puan durumu (12. Hafta), Süper Lig’de sonuçlar ve fikstür

Spor Toto Süper Lig’de 12. hafta Beşiktaş Demir Grup Sivasspor maçıyla tamamlandı. Vodafone Park’ta oynanan mücadelede kazanan taraf 2-1’lik skorla Sivasspor oldu ve Beşiktaş büyük bir şok yaşadı.

Beşiktaş maçının hemen öncesinde ise Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’u 2-0’lık skorla yenerek milli araya moralli girmeyi başardı.

SÜPER LİG’DE 12. HAFTA SONUÇLARI

9 KASIM CUMA

Yeni Malatyaspor 5-0 Trabzonspor

10 KASIM CUMARTESİ

Erzurumspor 2-1 Göztepe

A. Konyaspor 2-0 Ankaragücü

Ç.Rizespor 1-2 Başakşehir

Kayserispor 0-3 Galatasaray

11 KASIM PAZAR

Bursaspor 1-2 Kasımpaşa

Antalyaspor 1-2 Akhisarspor

Fenerbahçe 2-0 Alanyaspor

Beşiktaş 1-2 Sivasspor

İŞTE 12.HAFTANIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU