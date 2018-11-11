Son dakika… Adana Demirspor Hakan Kutlu ile yolları ayırdı

Adana Demirspor sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen Teknik Direktör Hakan Kutlu ile, 3-0’lık Altay mağlubiyetinin ardından yolları ayırdı.

Kutlu yönetimindeki Adana Demirspor, 12 haftası geride kalan Spor Toto 1. Lig’de 19. puan toplayabildi. 12. sırada bulunan ve bugün oynanan maçta Altay’a 3-0 mağlup olan taraftarlar Kutlu’yu istifaya davet etmişti.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA:

Kamuoyuna duyuru,

Değerli Adana Demirspor camiası çıktığımız bu yolda maalesef yol kazaları olabilir. Kurumsallaşma adına attıgımız adımlar sonucunda, sportif başarılar kısa vadede istediğimiz sonuçları doğurmayabiliyor.

Keşke istediğimiz şekilde gitseydi. Gitmedi…Ne diyelim sağlık olsun… Hayırlısı olsun….

Bugün itibariyle Hakan Kutlu hocayla karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızı ayırdık.Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyor,inanıyorum ki görev alacağı takımlarda başarılı olacaktır. İnsan olarak takdir edilecek olgunlukta bir kardeşimizdir. Şu ana kadar verdikleri emek için teşekkür ediyor, Allah yar ve yardımcısı olsun.

Biz de yönetim kurulu olarak en kısa zamanda kulübümüze uygun bir teknik direktörle anlaşma sağlayarak yolumuza devam edeceğiz. Allah nasip ederse, Süper Lig’e çıkmak için futbolcusuyla, hocasıyla,yöneticisiyle ve tabiki cefakar, vefakar taraftarıyla bir bütün olarak azimle ve inançla hedeflerimiz doğrultusunda sabırla devam edeceğiz.

Allah yar ve yardımcımız olsun.

Saygılarımla

Murat Sancak

Adana Demirspor Kulübü Başkanı