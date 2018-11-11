Sergen Yalçın kulübede yok

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor’un Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada, Akdeniz ekibinin yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, yedek kulübesinde yer almadı. Aytemiz Alanyaspor’un hafta içinde sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, görevine bu maçta başlamadı. Sergen Yalçın’ın takımın başında bu karşılaşmadan sonra geçeceği belirtildi. Aytemiz Alanyaspor’un başında sahaya ise teknik sorumlu olarak Mustafa Camunak çıktı.

Alanyasporlu futbolculardan Koray Şener için anlamlı hareket Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi konuk ekibin oyuncuları hayatını kaybeden Koray Şener için Okul Açık tribünü önüne giderek gül bıraktı. İlgili Haberi Oku

Şehitler için saygı duruşu

Öte yandan Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında Maraton Tribünü’nde büyük bir Türk bayrağı açıldı.