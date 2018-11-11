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‘Özgür Filistin için koşuyorum’
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‘Özgür Filistin için koşuyorum’

ABD’nin vize vermemesi üzerine geçtiğimiz yıl Türkiye’ye davet edilen Filislinli maratoncu Muhammed El Kadi, bu yıl da maratonda yarıştı. El Kadi, “Özgür Filistin için Türk insanıyla birlikte koşmak çok güzel” ifadelerini kullandı.

11 Kasım 2018 16:59

ABD'nin vize vermemesi üzerine bu durumu sosyal medyada paylaşan ve geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye'ye davet edilen Filistinli maratoncu Muhammed El Kadi, bu yıl da Vodafone İstanbul Maratonu'na katılarak üst üste 2. yıl maratona katıldı. Koşu öncesinde açıklamalarda bulunan El Kadi, “Bu ikinci seferim. İstanbul'da olduğum için çok mutluyum. Burası bugüne kadar bulunduğum en güzel şehir. Türk insanlarını çok seviyorum. Her zaman Filistin için koşuyorum ve burada Türk insanlarını görmek çok güzel. Onlarla birlikte özgür Filistin için koşuyorum ve bu durum beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 16:59 | 11 Kasım 2018
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