Manchester derbisi… Mourinho’yu yakan golü İlkay Gündoğan attı!

İngiltere Premir Lig’de Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Manchester United’ı konuk etti. Mücadeleye çok etkili başlayan ev sahibi ekip 12. dakikada David Silva ile 1-0 öne geçti. İlk yarının ilerleyen dakikalarında iki takımın ataklarında da sonuç çıkmayınca City soyunma odasına 1-0 önde girdi. Pep Guardiola’nın öğrencileri ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikada Sergio Agüero farkı 2’ye çıkardı. 58. dakikada Martial penaltıdan attığı golle farkı 1’e indirse de maçta son sözü 86. dakikada İlkay Gündoğan söyledi ve Manchester City, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu skorla puanını 32’ye yükselten City, zirvede yer aldı. Manchester United ise 20 puanda kalarak 8. sırada kaldı.

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