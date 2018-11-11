MAÇ SONUCU | Bursaspor 1-2 Kasımpaşa | Süper Lig 12. hafta

Spor Toto Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Bursaspor ile karşılaşan Kasımpaşa, zorlu deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve zirve takibini sürdürmeyi bildi.

Ligde iki haftadır galibiyete hasret iki ekibin maçında gol perdesi 22. dakikada açıldı. Kasımpaşa’nın golcü yıldızı Mbaye Diagne takımını 1-0’lık üstünlüğe geçiren isim olurken 26. dakikada Bursaspor’un genç kaptanı Ertuğrul Ersoy skoru 1-1’e getirmeyi başardı.

İlk yarısı beraberlikle sona eren maçın 48. dakikasında Trezeguet’nin frikikten akıl dolu vuruşuyla Kasımpaşa yeniden 2-1’lik üstünlüğü sağladı. Kalan dakikalarda Bursaspor’un baskısı sonuç vermeyince Kasımpaşa sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 22 puana ulaşırken Bursaspor 13 puanda kaldı. Kasımpaşa ligdeki bir sonraki maçında sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırlarken Bursaspor deplasmanda Akhisarspor ile mücadele edecek.

Kasımpaşalı Mbaye Diagne`den, Bursaspor maçında Fair-Play örneği! Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, Bursaspor maçındaki bir pozisyonda yaptığı Fair-Play hareketiyle rakip takım taraftarları tarafından alkışlandı. İlgili Haberi Oku