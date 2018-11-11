MAÇ SONUCU | Bursaspor 1-2 Kasımpaşa | Süper Lig 12. hafta

Spor Toto Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Bursaspor ile karşılaşan Kasımpaşa, zorlu deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve zirve takibini sürdürmeyi bildi.
Ligde iki haftadır galibiyete hasret iki ekibin maçında gol perdesi 22. dakikada açıldı. Kasımpaşa’nın golcü yıldızı Mbaye Diagne takımını 1-0’lık üstünlüğe geçiren isim olurken 26. dakikada Bursaspor’un genç kaptanı Ertuğrul Ersoy skoru 1-1’e getirmeyi başardı.
İlk yarısı beraberlikle sona eren maçın 48. dakikasında Trezeguet’nin frikikten akıl dolu vuruşuyla Kasımpaşa yeniden 2-1’lik üstünlüğü sağladı. Kalan dakikalarda Bursaspor’un baskısı sonuç vermeyince Kasımpaşa sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa 22 puana ulaşırken Bursaspor 13 puanda kaldı. Kasımpaşa ligdeki bir sonraki maçında sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırlarken Bursaspor deplasmanda Akhisarspor ile mücadele edecek.