MAÇ SONUCU | Antalyaspor 1-2 Teleset Mobilya Akhisarspor | Akhisar’dan kritik galibiyet

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti. Teleset Mobilya Akhisarspor’un gollerini Helder Barbosa ve Miguel Lopes atarken, Antalyaspor’un tek golü Souleymane Doukara’dan geldi.

Bu galibiyetle puanını 12 yapan Teleset Mobilya Akhisarspor, puanını 12 yaparak düşme hattından çıktı ve 13. sırayAkhisar’dan kritik galibiyeta yükseldi. Antalyaspor ise 20 puanla 5. sırada kaldı.

Antalya’da oynanan maçta Skorborda, Atatürk´ün ölümünün 80’inci yılı nedeniyle altında siyah kurdelenin bulunduğu `Başımız Sağolsun´ yazısı yansıtıldı. Maç öncesinde, Hakkari´nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesindeki Ortaklar köyü yakınındaki Süngü Tepe Üs bölgesinde dün meydana gelen patlamada şehit olan 7 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Chico (Dk. 80 Barrada), Yekta Kurtuluş (Dk. 53 Mevlüt Erdinç), Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 70 Serdar Özkan), Maicon, Doukara

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Sissoko, Lopes, Kadir Keleş, Onur Ayık (Dk. 74 Eray Ataseven), Aykut Çeviker, Vrsajevic, Josue, Güray Vural, Barbosa (90+3 Bilal Kısa), Manu (Dk. 89 Onurcan Güler)

Goller: Dk. 66 Barbosa, Dk. 90+2 Lopes (Akhisarspor), Dk. 87 Doukara (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 59 Maicon, Dk. 67 Diego, Dk. 74 Hakan Özmert (Antalyaspor) Dk. 89 Josue (Akhisarspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

10′ Hakan Özmert’le verkaç yaparak ceza sahasına giren Nazım Sangare’nin penaltı noktası üzerindeki vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk topa yatarak müdahale etti. Dönen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.

14′ Hakan Özmert’in sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Doukara’nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk’te kaldı.

33′ Nazım Sangare’nin sağ kanattan kullandığı taç atışında, ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik’in vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etmeyi başardı.

41′ Sağ kanattan ceza sahasına giren Onur Ayık’ın, Chico’yu çalımladıktan sonra sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Boffin’de kaldı.

55′ Ani gelişen Antalyaspor atağında, Doukara’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Maicon’un vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

65′ Doukara’nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Mevlüt Erdinç’in gelişine vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk son onda meşin yuvarlağı tokatlamayı başardı.

GOL! 66′ Akhisarspor öne geçti. Ani gelişen konuk takım atağında Manu’nun ara pasıyla ceza sahasına giren Barbosa, karşı karşıya kaldığı kaleci Boffin’in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

76′ Antalyaspor sağ kanatta serbest vuruş kazandı. Bu pozisyonda savunmadan seken topla ceza sahası dışında buluşan Serdar Özkan’ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL! 87′ Antalyaspor karşılaşmada beraberliği sağladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Serdar Özkan’ın yerden ortasında topla buluşan Diego topu arka direkteki Doukara’ya aktardı. Doukara’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

GOL! 90+2′ Akhisarspor karşılaşmada tekrar öne geçti. Ani gelişen Akhisarspor atağında, Josue’nin defans arkasına attığı topla ceza sahasında kaleci Boffin’le karşı karşıya kalan Lopes, meşin yuvarlağı kalecinin üstünden ağlarla buluşturdu: 1-2