MAÇ ÖZETİ: Fenerbahçe Alanyaspor özet izle! Fenerbahçe Valbuena ile uçtu

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor’u ağırladı. Maçın başlama vuruşundan itibaren, özellikle ilk yarı, kontrolü elinde bulunduran Fenerbahçe Valbuena’nın güzel oyunuyla stada gelen taraftarlarını mest etti. Maçta gol perdesi 19. dakikada Ayew’i golü ile açıldı. Golde, kendi yarı alanında topu kapan Valbuena takımını hızlı atağa çıkardı. Sağ kanatta topu alan Ayew ceza sahası ön çizgisinden sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kale önünde yerden seken top köşeden ağlara gitti. İkinci golde de Valbuena’nın katkısı ile atıldı. 31. dakikada Sol taç çizgisi önünden Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte Haydar’dan önce kafayı vuran Frey topu ağlara yolladı. Karşılaşmayı izleyemeyen taraftarlar için haberimizin içerisinde Fenerbahçe Alanyaspor maçı özeti bulunuyor.

FENERBAHÇE ALANYASPOR ÖZETİ İZLE

FENERBAHÇE’DEN ANLAMLI HAREKET

Fenerbahçe-Alanyaspor müsabakasına sarı-lacivertli ekip dünyada kadın-erkek eşitliğini anlatan ‘HeForShe’ ile sahaya çıktı. HeForShe kampanyasına destek için Fenerbahçe’de forma numaraları ve isimler magenta rengine boyandı. Sarı-lacivertli futbolcular ayrıca seremoniye ‘Birlikte Eşitiz’ yazılı pankartla sahaya çıktı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin Eylül 2014'te başlattığı ve Koç Topluluğu'nun Türkiye'deki ana destekçisi olduğu HeForShe hareketi ile küresel bir iş birliğini hayata geçirdi. Fenerbahçe, kol reklamında ücretsiz bir şekilde ‘HeForShe’ kampanyasına yer verdi. Fenerbahçe, dünyada bunu yapan ilk kulüp oldu.

Dünya çapında 25 milyonu aşkın taraftarı ile büyük bir sivil toplum gücüne sahip Fenerbahçe Spor Kulübü, bu iş birliği ve yapılan anlaşma kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kitleleri harekete geçirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, kapsayıcı spor kulübü olarak sahipleneceği eşitlik mesajları ve geçireceği dönüşümle bu alanda ulusal ve küresel spor kulüplerine öncü oldu. Kulübün futbol takımı da 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu boyunca, Tüpraş desteğiyle HeForShe logosunu sağ kolunda taşıyacak.