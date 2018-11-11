MAÇ ÖZETİ: Beşiktaş Sivasspor özet izle! BJK’ye bir darbe de Sivas’tan

Süper Ligi 12. hafta maçında Beşiktaş Sivasspor 1-2 sona erdi. Oynadığı son iki karşılaşma olan Başakşehir ve Genk maçlarında sahadan yenilgi ile ayrılan Beşiktaş oynadığı 3. karşılaşmadan da galibiyet çıkaramadı. Karşılaşmaya istekli başlayan Beşiktaş, 11. dakikada 1-0 öne geçti. Pepe’nin pasıyla sağ taç çizgisi önünde topu alan Quaresma’nın nefis ortasına kale alanı içinde kafayı vuran Güven Yalçın topu ağlara yolladı. Golün şokunu üstünden erken atan Sivas 14. dakikada Braz ile eşitliği yakaladı. Beşiktaş savunmasının çıkarken kaptırdığı topla bir anda ceza alanına sokulan Emre Kılınç, karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı 53. dakikada durumu 1-2 yaptı. Karşılaşmanın geri kalanında iki takımda gol aramasına rağmen maç 2-1 sona erdi. İşte, Beşiktaş Sivasspor maç özeti…

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR ÖZETİ İZLE

TARAFTAR OĞUZHAN’I PROTESTO ETTİ

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçında siyah-beyazlı taraftarlar, orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'u ıslıkladı. Demir Grup Sivasspor'un yediği ikinci golde topu kaptıran isim olan Oğuzhan Özyakup'u portesto eden taraftarlara, Domagoj Vida tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Oğuzhan Özyakup'un kaptırdığı top sonrası Emre Kılınç ile ikinci golünü bulan Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş karşısında 2-1 öne geçti. Beşiktaş taraftarı, bir süredir performansından memnun olmadığı Oğuzhan Özyakup'un topu kaptırmasını ıslıkla protesto etti. Oğuzhan Özyakup, topu her alışında taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kaldı. Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Domagoj Vida, taraftarın ıslıklı protestosuna ellerini iki yana açarak tepki gösterdi. Domagoj Vida, el hareketleri ile, taraftarlardan Oğuzhan Özkayup'u protesto etmemesi ricasında bulundu.

Domagoj Vida, taraftarın protestosu sonrası takım arkadaşına destek olurken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 57. dakikada Oğuzhan Özyakup'u oyundan aldı. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un yerine Mustafa Pektemek maça dahil oldu.

GENK MAÇINDA DA PROTESTO EDİLMİŞTİ

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Genk'i ağırlayan Beşiktaş'ta oynanan futbol taraftarları isyan ettirmişti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, göreve geldiği 2012 yılından beri ilk kez protesto edilmişti. Beşiktaş'ın oynadığı futbol taraftarların tepkisine neden olmuştu. Daha ilk yarı bitmeden protestoya başlayan siyah beyazlı taraftarlar “Yönetim bu takım senin eserin” , “Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın” ve “Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak, kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?” tezahüratları yapmıştı.

Bazı taraftarlar Şenol Güneş’e destek tezahüratları yaparken Gökhan Gönül ve Gary Medel haricinde bütün futbolcular ıslıkla protesto edilmişti. Özellikle Ricardo Quaresma ve Oğuzhan Özyakup topu ayaklarına aldıklarında tribünlerin büyük bir kesimi tarafından ıslıklanmıştı.