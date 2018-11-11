Kasımpaşalı Mbaye Diagne’den, Bursaspor maçında Fair-Play örneği!

Spor Toto Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında Kasımpaşa’yı ağırlarken ilk yarıda yaşanan bir fair-play örneği herkesin takdirini topladı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Allano Lima’nın yerde kaldığı pozisyon sonrasında Bursasporlu futbolcular yoğun faul itirazında bulundu.

Ancak hakem Mete Kalkavan Kasımpaşa lehine korner kararı verdi. Kornerden gelen pası direkt olarak auta gönderen Mbaye Diagne Fair-Play örneğine imza atarken Bursasporlu taraftarlar golcü futbolcuyu dakikalarca alkışladı.

Bu pozisyondan 5 dakika sonra Bursaspor ağlarını sarsan ve takımını öne geçiren Diagne, Süper Lig’deki gol sayısını da 12 yapmış oldu.

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