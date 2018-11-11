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Kasımpaşalı Mbaye Diagne’den, Bursaspor maçında Fair-Play örneği!
Kasımpaşa

Kasımpaşalı Mbaye Diagne’den, Bursaspor maçında Fair-Play örneği!

Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, Bursaspor maçındaki bir pozisyonda yaptığı Fair-Play hareketiyle rakip takım taraftarları tarafından alkışlandı.

11 Kasım 2018 14:09

Spor Toto Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında Kasımpaşa’yı ağırlarken ilk yarıda yaşanan bir fair-play örneği herkesin takdirini topladı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Allano Lima’nın yerde kaldığı pozisyon sonrasında Bursasporlu futbolcular yoğun faul itirazında bulundu.

Ancak hakem Mete Kalkavan Kasımpaşa lehine korner kararı verdi. Kornerden gelen pası direkt olarak auta gönderen Mbaye Diagne Fair-Play örneğine imza atarken Bursasporlu taraftarlar golcü futbolcuyu dakikalarca alkışladı.

Bu pozisyondan 5 dakika sonra Bursaspor ağlarını sarsan ve takımını öne geçiren Diagne, Süper Lig’deki gol sayısını da 12 yapmış oldu.

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Son güncelleme 14:17 | 11 Kasım 2018
bursaspor Kasımpaşa Mbaye Diagne
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