İstanbul Maratonu’nda Kenyalı atletler hem kadınlarda, hem de erkeklerde parkur rekoru kırdı

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na CHP’den de katılım oldu... CHP Spor Kurulu Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Spor Kurulu Kurucusu ve Eski Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Sezgin Tanrıkulu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve CHP Eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt yürüyüştüler arasındaydı. CHP Spor Kurulu’nun büyük katılım gösterdiği yürüyüşte Boğaz Köprüsü’nün tam ortasında Cankurtaran, Kaya ve Kaftancıoğlu kamuoyuna mesaj verdi. Sporun evrensel olduğunu söyleyen Cankurtaran bugün atanamayan öğretmenler için yürüdüklerini belirtti. Kaya’nın ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a bir mesajı vardı. Selçuk’un öğretmenlere değer verdiğini söylediğini kaydeden Kaya, “500 bin öğretmen atama bekliyor.153 bin öğretmen açığı olduğunu Sayıştay raporuyla da tescil edildi bunun 40 bini beden öğretmeni. 5 saat okullarda 5 saat beden dersi kondu ama okullarda derse girecek beden eğitimi öğretmeni yok. Derhal öğretmenlerin atanması için yürüyoruz” dedi. Verilen mesajların ardından CHP’liler binlerce koşucuyla birlikte parkuru tamamladı