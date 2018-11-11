Inter, Atalanta deplasmanında dağıldı!

İtalya Ligi Serie A’da 12. hafta mücadelesinde Atalanta, kendi evinde Inter’i konuk etti.

8. dakikada Hans Hateboer’in golü ile 1-0 öne geçen Atalanta’ya Inter 47. dakikada Mauro Icardi’nin penaltısı ile cevap verdi ve eşitliği sağladı. Karşılaşmanın 62. dakikasında Atalanta, Gianluca Mancini ile 2-1 öne geçti. İkinci golden sonra ataklarına devam eden Atalanta, 88. dakikada Berat Djimsiti ile skoru 3-1’e getirdi. 90+4. dakikada ise sahneye Papu Gomez çıktı ve Atalanta’yı 4-1 öne geçiren golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atalanta karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında, Inter orta sahası Marcelo Brozovic kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Atalanta bu sonuçla puanını 18’e yükseltirken, Inter 25 puanda kaldı.