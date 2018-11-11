Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB Alanya maçı ne zaman?

Taraftarlar nefeslerini tuttu ve Fenerbahçe Alanyaspor maçı saatini bekliyor. Teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki sarı-lacivertlilerin ligde 10 puanı bulunuyor. Fenerbahçe karşılaşması öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşan Aytemiz Alanyaspor'un ise 12 puanı var. İşte Fenerbahçe Alanyspor maçının saati ve kanalı…

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTAHANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak Fenerbahçe Alanyaspor maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İKİ OYUNCU CEZALI

Teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki sarı-lacivertlilerin ligde 10 puanı bulunuyor. Fenerbahçe karşılaşması öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşan Aytemiz Alanyaspor’un ise 12 puanı var. Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisinin ardından ceza alan Jailson Marques Siqueira ve Roberto Soldado forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlık süreci devam eden Mehmet Topal ve Mehmet Ekici de Aytemiz Alanyaspor maçında oynayamayacak.

Fenerbahçe’de daha önce Volkan Demirel, Carlos Kameni, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Ozan Tufan ve Yassine Benzia kadro dışı bırakılmıştı.

FENERBAHÇE ALANYASPOR İLK 11

Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Isla, Eljif, Valbuena, Ayew, Frey, Slimani

Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Merih, Tzavellas, Baiano, Ceyhun, Maniatis, Efecan, Djalma Campos, Fernandes, Cisse

Fenerbahçe taraftarı Koray Şener`in ailesiyle Anıtkabir`de! Ali Koç ve yönetim... Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yılında yüzbinler Anıtkabir'e akın etti. 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB de 2004'ten beri olduğu gibi yine yoğun bir katılımla Ata'nın huzuruna çıktı. İlgili Haberi Oku

ALANYASPOR’DA MUSTAFA CAMUNAK TAKIMIN BAŞINDA

Ligde kötü günler geçiren ve bir an önce puan ya da puanlar almak isteyen Alanyaspor, Mesut Bakkal'la yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirmişti. Ancak önceki gün imzayı atan Yalçın, Fenerbahçe mücadelesinden sonra takımın başına geçeceğini belirtti. Tecrübeli hocanın yokluğunda ise Fenerbahçe karşısında yedek kulübesinde Alanya'nın U21 takımını çalıştıran Mustafa Camunak'ın olacağı bildirildi.