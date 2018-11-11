FB Alanya’yı ablukaya aldı! Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı izle!

Fenerbahçe, Anderlecht galibiyet sonrasında Alanyaspor’u sahasında ağırlıyor. Art arda alınan kötü sonuçlar sonrası son sıralara kadar gerileyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanya'yı yenerek, ligde yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor. Geride kalan 11 haftada Fenerbahçe’nin 10 puanı bulunuyor. Bu hafta teknik direktörlüğe Sergen Yalçın’ı getiren Aytemiz Alanyaspor'un ise 12 puanı var. İşte, Fenerbahçe Alanyaspor canlı izle bağlantısı…

FENERBAHÇE ALANYASPOR CANLI İZLE

FENERBAHÇE ALANYA CANLI ANLATIM

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Maça baskılı başlayan Fenerbahçe, 19. dakikada kendi yarı alanında topu kapan Valbuena takımını hızlı atağa çıkardı. Sağ kanatta topu alan Ayew ceza sahası ön çizgisinden sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kale önünde yerden seken top köşeden ağlara gitti ve 1-0 öne geçti. 23. dakikada sol kanattan hızla ceza alanına sokulan Eljif’in yerden pasına altı pasın önünde Frey topuğuyla dönerek nefis bir vuruş yaptı, top kaleci Haydar’da kaldı. Fenerbahçe aradığı 2. golü 31. dakikada buldu. Sol taç çizgisi önünden Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte Haydar’dan önce kafayı vuran Frey topu ağlara yolladı: 2-0! Bu sezon Süper Lig’de çıktığı ilk beş maçta gol atamayan Michael Frey, Fenerbahçe forması giydiği son üç lig karşılaşmasında iki gol kaydetti. Kadıköy’de devre arası! Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında soyunma odasına 2-0’lık üstünlükle gidiyor.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor’u Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu’nda ağırlayacak. 11 Kasım Pazar günü saat 18.00’da oynanacak karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Alper Ulusoy’un yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek.

FENERBAHÇE ALANYASPOR İLK 11

Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Isla, Eljif, Valbuena, Ayew, Frey, Slimani.

Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Merih, Tzavellas, Baiano, Ceyhun, Maniatis, Efecan, Djalma Campos, Fernandes, Cisse.

ALANYASPOR'DA MUSTAFA CAMUNAK TAKIMIN BAŞINDA

Ligde kötü günler geçiren ve bir an önce puan ya da puanlar almak isteyen Alanyaspor, Mesut Bakkal’la yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın’ı getirmişti. Ancak önceki gün imzayı atan Yalçın, Fenerbahçe mücadelesinden sonra takımın başına geçeceğini belirtti. Tecrübeli hocanın yokluğunda ise Fenerbahçe karşısında yedek kulübesinde Alanya’nın U21 takımını çalıştıran Mustafa Camunak’ın olacağı bildirildi.

FENERBAHÇE’DE EKSİK SAYISI ARTTI

Süper Lig’de son olarak deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde hafta içinde karşılaştığı Belçika temsilcisi Anderlecht’i 2-0 mağlup etti.

Teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki sarı-lacivertlilerin ligde 10 puanı bulunuyor. Fenerbahçe karşılaşması öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşan Aytemiz Alanyaspor’un ise 12 puanı var.

Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisinin ardından ceza alan Jailson Marques Siqueira ve Roberto Soldado forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra sakatlık süreci devam eden Mehmet Topal ve Mehmet Ekici de Aytemiz Alanyaspor maçında oynayamayacak.

Fenerbahçe’de daha önce Volkan Demirel, Carlos Kameni, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Ozan Tufan ve Yassine Benzia kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe taraftarı Koray Şener`in ailesiyle Anıtkabir`de! Ali Koç ve yönetim... Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yılında yüzbinler Anıtkabir'e akın etti. 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB de 2004'ten beri olduğu gibi yine yoğun bir katılımla Ata'nın huzuruna çıktı. İlgili Haberi Oku

ALANYASPOR’DAN ANLAMLI HAREKET

Spor Toto Süper Lig'in 12.haftasında Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi konuk ekibin oyuncularından anlamlı bir hareket geldi. Galatasaray Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener'in maçları izlediği okul açık tribünü önüne gelen Alanyaspor'lu futbolcular gül bırakarak Koray'ı andı.

Alanyasporlu futbolcuların bu hareketine sarı lacivertli tribünler de alkışlarla karşılık verdi.

ALANYASPOR 6 MAÇTIR 3 PUANA HASRET

Konuk Aytemiz Alanyaspor da kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak. Ligde oynadığı son 4 maçından puansız ayrılan güney ekibi, teknik direktör Mesut Bakkal ile geçtiğimiz hafta yollarını ayırmıştı. Bakkal’dan boşalan göreve getirilen Sergen Yalçın, bugün sahada olmasa da takıma maç öncesinde taktikleri verecek. Yalçın, Kadıköy’den güzel bir sonuçla ayrılarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ligde 6 maçtır kazanamayan (4 beraberlik, 2 yenilgi) Fenerbahçe’nin karşılaşma öncesi 10 puanı bulunuyor. Alanyaspor ise 12 puanda..