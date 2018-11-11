CHP’li milletvekilleri atanamayan öğretmenler ve otizmli çocuklar için koştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, “20 bin öğretmene kadro veriliyor. Danıştay’ın açıkladığı 153 bin öğretmen açığı var. Bunların içinde yaklaşık 60 bin beden eğitimi öğretmeni var. Bunlar işsiz, yoksulluğun pençesinde yaşıyorlar.” dedi.

Kaya, CHP Spor Kurulu yöneticileri ile CHP milletvekilleri, atanamayan beden eğitimi öğretmenlerinin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla halk koşusuna katıldı.

Kaya, halk koşusu öncesi yaptığı açıklamada, atanamayan 500 bin öğretmen için koştuklarını dile getirdi.

Özellikle atanamayan beden eğitimi öğretmenlerinin sesi olmak için maratona katıldıklarını ifade eden Kaya, “Koşudan önce Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’a bir çağrı yaptım, ‘Gel beraber koşalım.’ dedim. Çünkü sadece 20 bin öğretmene kadro veriliyor. Danıştay’ın açıkladığı 153 bin öğretmen açığı var. Bunların içinde yaklaşık 60 bin beden eğitimi öğretmeni var. Bunlar işsiz, yoksulluğun pençesinde yaşıyorlar. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 5 saat olarak uygulamaya sokulan ancak okullarda beden eğitimi ve oyun öğretmeni olmadığı için bu derslerin de boş geçtiği bir gerçek.” diye konuştu.

Kaya, maratonda koşan atanamayan beden eğitimi öğretmenleriyle bir çağrı yaptıklarını vurgulayarak, “Beden eğitimi öğretmenlerinin ve atanamayan öğretmenlerinin sesi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Beden eğitimi öğretmeni Gazi Aşıkoğlu, 1990 yılında katıldığı İstanbul Maratonu’nda derece aldığını dile getirerek, “Beden eğitimi öğretmeniyim ama oğlum da atama bekliyor, onların sorunlarını bildiğimiz için buradayız. Okulu bitiyorlar, atanamıyorlar. Özel okullarda asgari ücret veriyorlar. Atanamayan öğretmenler için buradayız.” dedi.

İstanbul Maratonu`ndan ilginç fotoğraflar İlgili Haberi Oku HAMZAÇEBİ’DEN TOHUM OTİZM VAKFI’NA DESTEK

CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi de 40. İstanbul Maratonu’na Tohum Otizm Vakfı ile katıldı.

Hamzaçebi, toplumun ilgiye, desteğe ihtiyacı olan birçok gurubunun olduğunu ifade ederek, “Bu koşu aynı zamanda bu sorun alanlarına, ilgiye ve desteğe ihtiyaç duyan kesimlerine dikkati çekmek için yapılan bir koşu. Ben de bu yıl otizmli çocuklarımız için koşuyorum.” dedi.

Otizmin önemli bir toplumsal sorun olduğunu belirten Hamzaçebi, şöyle konuştu:

“1985’te her 2 bin 500 çocuktan birisi otizmli doğuyordu, bugün her 68 çocuktan biri otizmli. Bütün dünyada oranlar bu şekilde. Tedavi yöntemlerinin iyileşmesi kadar, sorunun yaygınlaşması da önem arz ediyor. Otizm bir kader değil. Eğitimle çözülebilen yaklaşık yüzde 50 oranında bu çocuklarımızın hayata karışmasını sağlayabiliyoruz. Bu eğitim pahalı. Türkiye’de 1,5 milyon otizmli insan var, aileleriyle 4,5 milyon insanı etkiliyor. Bu çocuklarımıza gerekli eğitimi verebilirsek, erken teşhis ve tedaviyle bu çocuklarımızı normal yaşamlarına kavuşturabiliyoruz.”