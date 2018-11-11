İngiltere’de dev derbi… Manchester City Manchester United maçı

İngiltere liginde iki ezeli rakip Manchester City Manchester United 3 puan mücadelesi verecek. Geride kalan 11 haftada maçta eksiğine rağmen 2. sırada yer alan City kazanması halinde haftayı lider kapatacak. Bu haftaya kadar 6 galibiyet almayı başaran Manchester United ise 8. sırada yer alıyor. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar için aşağıda Manchester City Manchester United canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

MANCHESTER CİTY MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE

MANCHESTER UNİTED MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak mücadele 11 Kasım 2018 Pazar günü ekrana gelecek. Dev maç saat 20:30’da başlayacak.

MANCHESTER CİTY MANCHESTER UNİTED İLK 11

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Fernandinho, David Silva, Mahrez, Bernardo Silva, Sterling, Aguero

Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Matic, Herrera, Fellaini, Rashford, Lingard, Martial

S SPORT KANALI NASIL İZLENİR

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.