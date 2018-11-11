Chelsea Everton maçı nefesleri kesti

İngiltere Ligi’nde Türk futbol severlerin yakından takip etmek isteyeceği, Chelsea Everton maçı oynanacak. Şans verilmesi halinde Chelsea karşısında forma giyecek milli futbolcu Cenk Tosun’un takımı Everton Chelsea’ye konuk oluyor. Maçı kaçırmak istemeyen futbol tutkunları için Everton Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularının yanıtlarının yanı sıra, Chelsea Everton maçı canlı yayın bağlantısı da haberimizin içerisinde yer alıyor.

CHELSEA EVERTON CANLI İZLE

CHELSEA EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak mücadele 11 Kasım 2018 Pazar günü ekrana gelecek. Saat 17:15'te başlayacak olan karşılaşmada Fabregas'ın durumu maç saatinde kesinleşecek. Cenk Tosun'un takım arkadaşı Richarlison ise sağlık durumu normale dönerse kadroda yer alacak.

S SPORT KANALI NASIL İZLENİR

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.