MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor 2-0 | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti. Ayew ve Frey’in ilk yarıdaki golleriyle galibiyete uzanan Fenerbahçe’de Valbuena, oynadığı futbolla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’u yenerek Süper Lig’de iç sahada 3 ay sonra galip gelmeyi de başardı. Ligin ilk haftasında 11 Ağustos’ta konuk ettiği Bursaspor’u 2-1’le geçen sarı-lacivertliler, ardından çıktığı 4 iç saha maçını da kazanamamış, ikişer beraberlikle yenilgi almıştı. Fenerbahçe, taraftarı önünde lig galibiyeti hasretini de Akdeniz temsilcisi karşısında dindirdi.

Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül’de Atiker Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonraki 6 haftada 4 beraberlik, 2 yenilgi almıştı. Sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor’u yenerek Spor Toto Süper Lig’de 55 gün sonra galip geldi.

Süper Lig’de 6 maçtır kazanamayan, bu nedenle alt sıralarda kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Anderlecht galibiyetinden sonra ligde de üç puana uzandı. Phillip Cocu’nun istifasının ardından geçici olarak takımın başına geçirilen Erwin Koeman böylece, Fenerbahçe’nin başında çıktığı üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı. Galatasaray derbisinde yedek kulübesinde yer alan Erwin Koeman, 2-0 geriye düştükleri maçta takımına 2-2’yi yakalatmayı başarmıştı. Erwin Koeman yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde de Anderlecht’i 2-0 mağlup etmişti.

Phillip Cocu yönetiminde forma bulmakta zorlanan Valbuena, Galatasaray ve Anderlecht maçlarından sonra Aytemiz Alanyaspor maçına da damga vurdu. Erwin Koeman’ın sürekli ilk 11’de şans verdiği Fransız yıldız, Aytemiz Alanyaspor maçını bir asistle tamamladı. Frey’in kafayla attığı golde ortayı yapan Fenerbahçe, Ayew’in attığı golün öncesinde de pozisyonu hazırlayan isim oldu.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 13 yaparak 12. sıraya yükseldi. 12 puanda kalan Aytemiz Alanyaspor ise 14. sıraya geriledi.

İlk defa iki maç üst üste kazandı

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez üst üste iki resmi maç kazandı. Bu sezonki 18. resmi maçını oynayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde Anderlecht galibiyetinden sonra Aytemiz Alanyaspor’u da geçerek, üst üste iki maç kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

11 maç sonra ilk yarıda gol

Fenerbahçe, tam 11 maç sonra ilk yarıda gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, bu maça kadar oynadığı son 11 maçın ilk 45 dakikalarında gol sevinci yaşayamamıştı.

Kadıköy’de Koeman’a destek

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik sorumlu Erwin Koeman lehine tezahüratlar yaptı. Teknik direktör Phillip Cocu’nun görevden alınmasıyla takımın başına geçen yardımcı antrenör Koeman yönetiminde Fenerbahçe, 3 resmi maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Takımın oynadığı futbolu beğenen taraftarlar, maçın sonunda “I love you Koeman.” diye tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe’de Mathieu Valbeuna ve Frey’in son haftalardaki iyi performansları devam etti. İlk golde de kaptığı topla büyük pay sahibi olan Valbuena, 31. dakikada Frey’in attığı golün de pasını verdi. Fransız futbolcu, Galatasaray ve Anderlecht maçlarında da birer gol pası vermişti. Frey ise son 5 resmi maçın 4’ünde gol attı.

Taraftardan Valbeuna’ya büyük alkış

Fenerbahçeli taraftarlar, Fransız futbolcuları Valbuena’ya gösterdiği performans nedeniyle alkışladı. Sarı-lacivertli takımın galibiyetinde önemli rol oynayan Fransız futbolcu için taraftarlar maç içinde birçok kez tezahürat yaptı. Maçın 64. dakikasında yerini Yassine Benzia’ya bırakan Valbuena, tribünlerin büyük alkışını aldı. Valbuena da taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.

Şener Özbayraklı sakatlandı

Fenerbahçe’nin sağ beki Şener Özbayraklı ikinci yarıda sakatlandı. Maçın 53. dakikasında sakatlanan Şener, bu dakikada yerini İsmail Köybaşı’na bıraktı.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

FENERBAHÇE: Harun, Şener (Dk. 53 İsmail), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Isla, Eljif Elmas, Valbuena (Dk. 65 Benzia), Andre Ayew, Frey, Slimani (Dk. 84 Mehmet Topal)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, N’Sakala, Merih, Tzavellas, Baiano, Maniatis (Dk. 35 Villafanez), Ceyhun (Dk. 79 Filipe Augusto), Efecan (Dk. 73 Bobo), Junior Fernandes, Djalma Campos, Papiss Cisse

GOLLER: Dk. 19 Ayew, Dk. 31 Frey (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: İsmail, Mehmet Topal (Fenerbahçe) – Ceyhun, Merih (Aytemiz Alanyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 19′ Isla, topu sağ kanatta bulunan Ayew’e gönderdi. Ayew’in ceza yayı sağından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Haydar’ın müdahalesine rağmen sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

24′ Valbuena’nın pasında sol kanatta topla buluşan Eljif Elmas, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde bulunan Frey’e aktardı. Frey’in vuruşunda top kaleci Haydar’dan oyun alanına döndü.

GOL! 31′ Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselerek topa kafa vuruşu yapan Frey, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

39′ Ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Valbuena’nın vuruşunda top kaleci Haydar’da kaldı.

62′ Djalma’nın pası ile ceza sahası içinde kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Villafanez, topu Efecan’a aktardı. Efecan’ın topla buluşur buluşmaz vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77′ Baiano’nun sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde bulunan Papiss Cisse kafa vuruşu yaptı ancak kaleci Harun topu kornere çeldi.

80′ Benzia’nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Isla topu Ayew’e aktarmak istedi ancak araya giren Merih tehlikeyi önledi.