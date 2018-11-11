MAÇ SONUCU | Beşiktaş 1-2 Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

İki takımında 3 puan için sahaya çıkıtığı mücadelede çok hızlı baladı. Karşılaşmada dakikalar 8’i gösterirken ev sahibi Beşiktaş savunmasındaki hata sonrası topu kapan Sivasspor’da Ziya sol çaprazdan sert vurdu, top yandan auta çıktı.

İlk 10 dakika iki takımın karşılıklı atakları ile geride kaldı. Mücadelede dakikalar 11’i gösterirken Pepe’nin pasıyla sağ taç çizgisi önünde topu alan Quaresma’nın nefis ortasına kale alanı içinde kafayı vuran Güven Yalçın topu ağlara yolladı ve ev sahibi Beşiktaş 1-0 öne geçmeyi başardı.

Golün şokunu çabuk atladan Sivasspor dakikalar 14’ü gösterirken sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte kafayı vuran David Braz, savunmanın müdahalesine rağmen topu ağlara yolladı ve skoru eşitlemeyi başardı.

Beşiktaş’ın golünü atan Güven Yalçın dakikalar 39’u gösterirken ceza alanı dışından beklenmedik bir anda sol ayağıyla müthiş vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmayınca takımlar soyunma odasına 11’lik eşitlik ile gittiler. Karşılaşmada ikinci yarıya konuk ekip Sivasspor çok etkili başladı. Mücadelede dakikalar 53’ü gösterirken Beşiktaş savunmasının çıkarken kaptırdığı topla bir anda ceza alanına sokulan Emre Kılınç, karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı ve skoru 2-1’e getirdi.

Mücadelede dakikalar 57’yi gösterirken Oğuzhan Özyakup oyundan çıktı yerine Mustafa Pektemek girdi. Oğuzhan oyundan çıkarken tribünlerin büyük protestosu ile karşılaştı.

Dakikalar 69’u gösterirken sağ kanattan Torje’nin kullandığı serbest vuruşta kale önünde bomboş kalan Robinho kafayla topu ağlara yolladı ancak VAR sonucunda Robinho’nun ağlara gönderdiği top ofsayt nedeni ile iptal edildi.

Maçta dakikalar 73’ü gösterirken sağ kanattan Quaresma’nın ortaladığı ve Babel’in indirdiği topa hareketlenen Ljajic, Medjani’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR’da yapılan uzun incelemeler sonrası sağ kanatta topu alan ve ortayı yapan Quaresma’nın ofsaytta olduğu belirlendi. Penaltı iptal edildi, oyun endirekt serbest vuruşla yeniden başladı.

Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmayınca Beşiktaş Spor Toto Süper Lig’i 12. haftasında sahasında Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu. Alınan bu skorun ardından Beşiktaş 18 puanda kalırken Sivasspor 14’e yükselti ve 11. sıraya yükseldi.

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