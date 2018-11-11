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Vodefone Park buz kesti! Beşiktaş Sivasspor maçı izle! 3. gol geldi
Sivasspor

Vodefone Park buz kesti! Beşiktaş Sivasspor maçı izle! 3. gol geldi

Beşiktaş Sivasspor canlı izle! Milli araya moralli girmek isteyen Beşiktaş, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Sivasspor'u ağırlıyor. Takımdaki cezalı ve sakatların çok sayıda olduğu Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu. "Beşiktaş Sivasspor canlı izle" aramaları yapan futbol severler Bein Sports canlı yayın bağlantısı arıyor. İşte, BJK Sivas maçı canlı yayını...

11 Kasım 2018 19:46

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maçlarını oynamısının ardından gözler Beşiktaş Sivasspor maçına döndü. Evinde seyircilerinin de desteği ile kolay kolay puan kaybetmeyen Beşiktaş, milli maç öncesinde Sivasspor’u yenerek hem moral bulmak istiyor hem de zirve yarışında takipten kopmamanın planlarını yapıyor. Beş ismin sakatlık ve cezaları nedeniyle kadroya dahil edilmediği maçta cezası sona eren Quaresma forma giyebilecek. İşte, Beşiktaş Sivasspor maçı canlı yayını ve karşılaşmanın merak edilen tüm detayları… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ SİVAS CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak. 11 Kasım Pazar günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz üstlenecek.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR İLK 11

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Ljajic, Güven, Babel

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Medjani, Hakan, Torje, Robinho, Emre, Kone

11 Kasım 2018 Futbolcular sınava gidince maç 9 dakikada bitti! Isparta 1'inci Amatör Futbol Ligi'nde Emrespor ile Tuğraspor karşı karşıya geldi. Kadrosundaki futbolculardan bazılarının maç saatinde vize sınavı olması nedeniyle karşılaşmaya 9 kişiyle başlayan Tuğraspor'un 3 futbolcusu da sakatlandı. Takım 6 kişi kalınca 9'uncu dakikada hakem karşılaşmayı sonlandırıldı. Maçı Emrespor hükmen 3-0 kazandı. İlgili Haberi Oku

LİGDE 25. RANDEVU

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de bugün 25. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 24 lig maçında Beşiktaş 12, Sivasspor 7 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş’ın 34 golüne, Sivasspor 25 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Sivas’ta yapılan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. İkinci yarıda İstanbul’da ise gülen taraf 5-1’lik skorla Beşiktaş oldu.

BEŞİKTAŞ’IN EVİNDEKİ MAÇLAR

Taraflar arasında Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlıların tek farklı üstünlüğü bulunuyor. 

Beşiktaş, 11’i İstanbul’da, biri Ankara’da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 12 lig maçında Sivasspor’u 5 kez yenerken, 4’ünü yitirdi, 3’ünde berabere kaldı. 

Sahasındaki son 3 randevuda rakibini mağlup eden Beşiktaş’ın ev sahipliğindeki maçlarda siyah-beyazlılar 20, kırmızı-beyazlılar 14 gol attı. 

Son güncelleme 13:00 | 12 Kasım 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
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