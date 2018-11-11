BJK moral arıyor! Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’de 12. hafta Sivasspor maçı ile Beşiktaş gözünü 3 puana çevirdi. Avrupa Ligi’nde Genk’e karşı galibiyeti son dakikalarda kaçıran BJK Sivas karşısında kazanmak istiyor. Milli maç arası öncesinde yeniden çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş’ta, Gary Medel, Adriano, Gökhan Töre, Caner Erkin ve Jeremain Lens Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Şenol Güneş’in şans vermesi halinde Quaresma ise forma giyebilecek. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, Sivasspor’u Vodafone Park’ta ağırlayacak. 11 Kasım Pazar günü saat 20.30’da oynanacak karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Yaşar Kemal Uğurlu’nun yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz üstlenecek.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Tolga, Necip, Pepe, Vida, Caner, Quaresma, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Babel, Love

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Rybalka, Medjani, Emre, Robinho, Kone