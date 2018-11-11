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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Demir Grup Sivasspor mağlubiyetini değerlendirdi
Beşiktaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Demir Grup Sivasspor mağlubiyetini değerlendirdi

Beşiktaş'ın sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından konuşan Şenol Güneş, takım olarak kötü oynadıklarını söyledi. Şenol Güneş, taraftarlardan futbolcular özelinde protesto yapmamalarını istedi.

11 Kasım 2018 23:27

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası beIN Sports’a konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, çok fazla hata yaptıklarını söyledi. Taraftarlara da ricada bulunan Şenol Güneş, futbolcuları bireysel olarak protesto etmenin oyuncuyu kaybetmek anlamına gelebileceğini belirtti.

11 Kasım 2018 Beşiktaş Sivasspor maçına VAR damgası! Çok tartışılan 2 pozisyon... Süper Lig'in 12.haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olurken karşılaşmaya VAR kararları damga vurdu. Müthiş bir heyecana sahne olan maçta Video Hakem Sistemi Sivasspor'un 1 golünü Beşiktaş'ın da 1 penaltısını ofsayt gerekçesiyle iptal etti. İlgili Haberi Oku

Saha içindeki futbolcuların oyunun aktörleri olduğunun altını çizen Şenol Güneş “Bu sahne onların… Her futbolcumuzdan yararlanmak istiyoruz. Onlara herhangi bir olumsuzluk gelmesi bizleri üzer… Başarısızlıkta oyuncu üzerinden gitmek doğru olmaz. Oyuncu üzerinden olumsuzluk yaparsak futbolcuları kaybederiz” dedi.

11 Kasım 2018 Beşiktaş Sivasspor maçına VAR damgası! Çok tartışılan 2 pozisyon... Süper Lig'in 12.haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olurken karşılaşmaya VAR kararları damga vurdu. Müthiş bir heyecana sahne olan maçta Video Hakem Sistemi Sivasspor'un 1 golünü Beşiktaş'ın da 1 penaltısını ofsayt gerekçesiyle iptal etti. İlgili Haberi Oku

Maçı da değerlendiren Şenol Güneş, orta sahada oyunu kontrol edemediklerini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

“Oyunun ilk başlangıcında Avrupa kupası sonrası bizim için olumlu taraftar daha fazlaydı. Gole kadar rakibimizin pozisyonu yoktu. Yediğimiz gol bizim için de şok oldu. Oyun ve moral düzenimizde büyük bir çöküntü oldu. Hatalarımız fazla oldu. Takım olarak iyi değildik ve kaybettik. Bu maçta mutlaka galibiyet bekliyorduk. Ne ofansif ne defansif beklediğimiz oyunu oynayamadık. 

Orta sahada üstünlük sağlayamadık. Bu da rakibin direncini arttırdı. Aslında top yapacak oyuncularımız da vardı.”

Son güncelleme 23:27 | 11 Kasım 2018
beşiktaş Demir Grup Sivasspor şenol güneş
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