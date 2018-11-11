Beşiktaş taraftarından Oğuzhan Özyakup’a ıslık! Domagoj Vida’dan tepki

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçında siyah-beyazlı taraftarlar, orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup’u ıslıkladı. Demir Grup Sivasspor’un yediği ikinci golde topu kaptıran isim olan Oğuzhan Özyakup’u protesto eden taraftarlara, Domagoj Vida tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Oğuzhan Özyakup’un kaptırdığı top sonrası Emre Kılınç ile ikinci golünü bulan Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş karşısında 2-1 öne geçti. Beşiktaş taraftarı, bir süredir performansından memnun olmadığı Oğuzhan Özyakup’un topu kaptırmasını ıslıkla protesto etti. Oğuzhan Özyakup, topu her alışında taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kaldı. Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Domagoj Vida, taraftarın ıslıklı protestosuna ellerini iki yana açarak tepki gösterdi. Domagoj Vida, el hareketleri ile, taraftarlardan Oğuzhan Özkayup’u protesto etmemesi ricasında bulundu.

Domagoj Vida, taraftarın protestosu sonrası takım arkadaşına destek olurken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 57. dakikada Oğuzhan Özyakup’u oyundan aldı. Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup’un yerine Mustafa Pektemek maça dahil oldu.

GENK MAÇINDA DA PROTESTO EDİLMİŞTİ

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Genk’i ağırlayan Beşiktaş’ta oynanan futbol taraftarları isyan ettirmişti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, göreve geldiği 2012 yılından beri ilk kez protesto edilmişti. Beşiktaş’ın oynadığı futbol taraftarların tepkisine neden olmuştu. Daha ilk yarı bitmeden protestoya başlayan siyah beyazlı taraftarlar “Yönetim bu takım senin eserin” , “Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın” ve “Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak, kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?” tezahüratları yapmıştı.

Bazı taraftarlar Şenol Güneş'e destek tezahüratları yaparken Gökhan Gönül ve Gary Medel haricinde bütün futbolcular ıslıkla protesto edilmişti. Özellikle Ricardo Quaresma ve Oğuzhan Özyakup topu ayaklarına aldıklarında tribünlerin büyük bir kesimi tarafından ıslıklanmıştı.

FİKRET ORMAN’A TEZAHÜRATLARLA TEPKİ

Beşiktaş taraftarları, Sivasspor maçında başkan Fikret Orman’a da tepki gösterdi. Taraftarlar, Sivasspor’un 2-1 öne geçmesinin ardından oyunculara yönelttiği öfkesini, 86. dakikada itibariyle başkan Fikret Orman’a çevirdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, geçtiğimiz günlerde basketbol maçında olduğu gibi uzun süre “Fikret Orman paralar nerede?” ve “Yönetim bu takım senin eserin” şeklinde tezahüratlar yaptı.