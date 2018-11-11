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Beşiktaş Sivasspor maçına VAR damgası! Çok tartışılan 2 pozisyon…
Beşiktaş

Beşiktaş Sivasspor maçına VAR damgası! Çok tartışılan 2 pozisyon…

Süper Lig'in 12.haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olurken karşılaşmaya VAR kararları damga vurdu. Müthiş bir heyecana sahne olan maçta Video Hakem Sistemi Sivasspor'un 1 golünü Beşiktaş'ın da 1 penaltısını ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

11 Kasım 2018 22:51

Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Sivasspor 69.dakikada Robinho ile 3.golü attı ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Bu pozisyonun ardından beraberlik için yüklenen Beşiktaş 76’da penaltı kazandı. Ancak mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR’dan gelen uyarı sonrası oyunu bir süre durdurdu. Penaltı pozisyonu incelenirken Quaresma’nın ofsaytta olduğu tespit edilince karar iptal edildi ve oyun endirekt serbest vuruşla yeniden başladı.

Görüntüler Beinsports’tan alınmıştır…

Skoru direkt etkileyecek bu iki pozisyon uzun süre tartışma yarattı. VAR’ın çok kritik iki pozisyonda devreye girmesiyle maç 2-1 sona erdi.

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Son güncelleme 23:01 | 11 Kasım 2018
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