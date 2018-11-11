Arsenal’e evinde kötü kabus! 3 haftadır aynı son…

Wolverhampton’a diş geçiremeyen Arsenal, Premier Lig’de üst üste üçüncü beraberliğini aldı.

Wolverhampton’ın golünü 13. dakikada Ivan Cavaleiro kaydetti. Arsenal’in beraberlik golü 86. dakikada Henrikh Mkhitaryan’dan geldi.

Ligde son iki maçında Crystal Palace ve Liverpool ile berabere kalan Arsenal, Wolverhampton ile de yenişemedi ve puanını 24 yaptı. Arsenal, lider Manchester City’nin 8 puan gerisine düştü.

Wolverhampton üç haftalık mağlubiyet serisinin ardından Arsenal’den puan aldı ve 16 puana ulaştı.

İngiltere Premier Lig’de milli aranın ardından Arsenal, Bournemouth’a konuk olacak. Wolverhampton, Huddersfield Town’u ağırlayacak.