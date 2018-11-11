SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İYİ Parti'nin 'asgari ücretlilerden vergi alınmasın' teklifi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi
Ajax deplasmanda gol oldu yağdı!
Dünyadan Futbol

Ajax deplasmanda gol oldu yağdı!

Hollanda Eredevisie'nin 12, haftasında Ajax, deplasmanda Exelsior'u 7-1'lik skor ile farklı bir hezimete uğrattı

11 Kasım 2018 18:29

Excelsior – Ajax maçında kazanan, 7-1’lik skorla Ajax oldu. Hollanda Eredivisie’nin 12. haftasındaki mücadele, Woudestein Stadı’nda oynandı.

Ajax’a galibiyeti getiren goller, 31. ve 48. dakikalarda van de Beek, 44. dakikada Schone, 58. dakikada Dolberg, 71. dakikada kendi kalesine Schouten, 79. dakikada Ziyech ile 87. dakikada Neres’ten geldi. Excelsior’un tek sayısını ise 52. dakikada Messaoud kaydetti.

Bu sonucun ardından Ajax ligde üst üste 5. galibiyetini aldı ve 31 punala, 12’de 12 yapan PSV’nin 5 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Excelsior ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve 12 puanda kaldı.

Eredivisie’nin 13. haftasında Ajax deplasmanda Breda ile karşılaşacakken, Excelsior ise deplasmanda Emmen’e konuk olacak.

Son güncelleme 18:29 | 11 Kasım 2018
ajax Exelsior hollanda
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç