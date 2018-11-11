Ajax deplasmanda gol oldu yağdı!

Excelsior – Ajax maçında kazanan, 7-1’lik skorla Ajax oldu. Hollanda Eredivisie’nin 12. haftasındaki mücadele, Woudestein Stadı’nda oynandı.

Ajax’a galibiyeti getiren goller, 31. ve 48. dakikalarda van de Beek, 44. dakikada Schone, 58. dakikada Dolberg, 71. dakikada kendi kalesine Schouten, 79. dakikada Ziyech ile 87. dakikada Neres’ten geldi. Excelsior’un tek sayısını ise 52. dakikada Messaoud kaydetti.

Bu sonucun ardından Ajax ligde üst üste 5. galibiyetini aldı ve 31 punala, 12’de 12 yapan PSV’nin 5 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Excelsior ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve 12 puanda kaldı.

Eredivisie’nin 13. haftasında Ajax deplasmanda Breda ile karşılaşacakken, Excelsior ise deplasmanda Emmen’e konuk olacak.