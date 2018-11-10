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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta 2-3 Beşiktaş
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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta 2-3 Beşiktaş

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftası derbiye sahne oldu. Galatasaray HDI Sigorta'nın Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada gülen taraf altın set sonunda 3-2 ile Beşiktaş oldu.

10 Kasım 2018 19:16

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 3. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 mağlup etti. Birinci sete etkili başlayan Beşiktaş, Galatasaray HDI Sigorta’nın oyun kurmasını engelledi. Rykhliuk’un etkili servisleriyle teknik molayı 12-6 önde geçen siyah-beyazlılar, seti de 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci set karşılıklı ataklarla geçti. Teknik molayı 12-10 önde kapatan Beşiktaş, çekişmeli geçen seti 25-23 kazanarak skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü sette sarı-kırmızılı takım, Hande’nin smaçlarıyla molayı 12-9 önde kapattı. Taktik servisler atarak öne geçen Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-18 kazanarak skoru 2-1’e getirdi.

Dördüncü sette Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş’ın ataklarını tekli blokta eritince teknik molayı 12-10 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, seti 25-18 kazandı ve skoru 2-2 yaptı. Büyük çekişmeye sahne olan tie-break setinde az hata yapan Beşiktaş, seti 15-12 kazanarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Aylin Nazire Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys, Jackson, Çağla Akın (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nursevil Aydınlar)

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Merve Tanıl)

Setler: 15-25, 23-25, 25-18, 25-18, 12-15

Süre: 128 dakika (22, 29, 30, 28, 19) 10 Kasım 2018 Spor camiasından 10 Kasım anma mesajları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıldönümü nedeniyle spor camiası, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden anma mesajları yayımladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:16 | 10 Kasım 2018
beşiktaş Galatasaray HDI Sigorta Vestel Venüs Sultanlar Ligi
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