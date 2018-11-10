Vestel Venus Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta 2-3 Beşiktaş

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 3. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 mağlup etti. Birinci sete etkili başlayan Beşiktaş, Galatasaray HDI Sigorta’nın oyun kurmasını engelledi. Rykhliuk’un etkili servisleriyle teknik molayı 12-6 önde geçen siyah-beyazlılar, seti de 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci set karşılıklı ataklarla geçti. Teknik molayı 12-10 önde kapatan Beşiktaş, çekişmeli geçen seti 25-23 kazanarak skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü sette sarı-kırmızılı takım, Hande’nin smaçlarıyla molayı 12-9 önde kapattı. Taktik servisler atarak öne geçen Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-18 kazanarak skoru 2-1’e getirdi.
Dördüncü sette Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş’ın ataklarını tekli blokta eritince teknik molayı 12-10 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, seti 25-18 kazandı ve skoru 2-2 yaptı. Büyük çekişmeye sahne olan tie-break setinde az hata yapan Beşiktaş, seti 15-12 kazanarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Demiröz, Aylin Nazire Turnaoğlu
Galatasaray HDI Sigorta: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys, Jackson, Çağla Akın (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nursevil Aydınlar)
Beşiktaş: Arelya Karasoy, Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Merve Tanıl)
Setler: 15-25, 23-25, 25-18, 25-18, 12-15
Süre: 128 dakika (22, 29, 30, 28, 19)