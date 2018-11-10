Vestel Venus Sultanlar Ligi | Fenerbahçe 2-3 VakıfBank

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 3. haftası kritik bir derbiye sahne oldu. VakıfBank, nefes kesen mücadelede Fenerbahçe’yi altın set sonunda 3-2 mağlup etti. VakıfBank, üst üste üçüncü galibiyetine ulaşırken, Fenerbahçe ilk yenilgisini aldı.

Maçın birinci setinde VakıfBank, Zhu Ting ve Sloetjes ile sayılar bularak teknik molaya 12-11 önde girdi. Konuk ekip, etkili olduğu seti de 25-18 kazandı ve 1-0 öne geçti. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Fenerbahçe, Bricio ve Vargas’ın etkili atakları sonrası teknik molayı 12-6 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, Vargas’ın smaç servislerle sayı bulmasıyla seti 25-21 aldı ve maçta 1-1 beraberliği sağladı.

Fenerbahçe, önde götürdüğü üçüncü setin teknik molasında 12-8 üstünlük yakaladı. Vargas ile iyi hücum yapan ev sahibi takım, bu seti 25-20 kazandı ve 2-1 öne geçti. Dördüncü sete iyi başlayan VakıfBank, Zhu Ting ile etkili olarak teknik molaya 12-10 önde girdi. İyi savunma yapan VakıfBank, bu sette rakibine 25-21 üstünluk kurarak durumu 2-2’ye getirdi. Tie-break setinde büyük çekişme yaşandı. Dört sayı geriden gelen VakıfBank, Zhu Ting'in smaç sayılarıyla bu seti 16-14 kazandı. VakıfBank, karşılaşmayı da 3-2 galibiyetle tamamladı.

Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut

Fenerbahçe: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Sıla Çalışkan)

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt, Ayşe Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç)

Setler: 18-25, 25-21, 25-20, 21-25, 14-16

Süre: 137 dakika (26, 29, 29, 31, 22) Vestel Venus Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta 2-3 Beşiktaş Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftası derbiye sahne oldu. Galatasaray HDI Sigorta'nın Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada gülen taraf altın set sonunda 3-2 ile Beşiktaş oldu. İlgili Haberi Oku