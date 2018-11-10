THY Euroleague | Fenerbahçe, zorlu Baskonia deplasmanında kazandı!

THY Euroleague’de normal sezonun 6. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, İspanya’da Saski Baskonia’ya konuk oldu. Müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada gülen taraf 74-72’lik skorla Fenerbahçe oldu. Temsilcimiz bu sonuçla 6 maç sonunda 5. kez galip geldi ve üçüncü sıradaki yerini korudu.

Müsabakada ilk çeyrek 20-18’le ev sahibinin üstünlüğü ile geçilirken ikinci çeyreği üstün kapatan taraf temsilcimiz oldu. Devreye 33-33 beraberlikle girilirken üçüncü çeyrekte daha iyi bir oyun sergileyen ev sahibi son çeyreğe 55-48 önde girdi.

Nefes kesen dördüncü periyodun başında Zeljko Obradovic’in öğrencileri eşitliği sağladı ve son bölüme kadar üstünlük sürekli el değiştirdi. Kazanan 74-72’lik skorla ve tecrübesiyle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerde Joffrey Lauvergne 15 sayıyla katkı verdi. Luigi Datome ise 16 sayı ve 5 ribaundla takımın en skorer ismiydi. Ev sahibinde ise Ilimane Diop 17 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı ancak onun çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi. Anadolu Efes`ten muhteşem geri dönüş! THY Euroleague'i 6. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Gran Canaria'yı 94-90 mağlup etti. İlgili Haberi Oku